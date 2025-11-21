Un juzgado reconoce la penosidad de un trabajador por exposición a sílice cristalina en una empresa de Siero

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo ha reconocido el derecho de un trabajador de la empresa Refractaria S.A. de Siero a percibir el plus de penosidad por exposición a sílice cristalina, un agente cancerígeno. El fallo judicial condena a la empresa a abonar al trabajador 2.974 euros por dicho concepto.

El fallo estima parcialmente la demanda, formulada por CCOO de Asturias, y refleja que el trabajador tiene derecho a percibir este plus en virtud del Convenio Colectivo de ámbito estatal para las Industrias Extractivas, de Vidrio, Cerámicas y para las del comercio exclusivista. La sentencia confirma que, aunque se hayan adoptado medidas de protección, el riesgo sigue existiendo.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

CCOO PIDE "RIESGO CERO" PARA LOS TRABAJADORES

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Industria, Javier Vázquez, ha celebrado que la justicia haya dado la razón al trabajador y reconozca el plus de toxicidad "ante la imposibilidad de un riesgo cero".

"La sentencia confirma que, aunque se hayan adoptado medidas de protección, el riesgo sigue existiendo, por lo que corresponde aplicar el complemento salarial previsto en el convenio" ha explicado.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Industria en Asturias, Damián Manzano, ha explicado que "el objetivo es que el riesgo a toxicidad debe ser cero". "En una sociedad avanzada no puede ser que el trabajo siga mermando nuestra salud. La inversión en prevención debe ser un pilar principal, y más si se está trabajando con agentes cancerígenos", ha defendido.