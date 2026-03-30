Juzgan a tres acusados por tráfico de drogas detenidos en una operación en mayo de 2024

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OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de tres acusados por tráfico de drogas en la comunidad autónoma, detenidos en el mes de mayo de 2024 una operación en la que se incautaron 11 kilos y medio de cocaína y casi 11 de resina de cannabis. La vista oral está señalada para este martes 31 de marzo, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10:00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se dedicaban, al menos desde el mes de mayo de 2024, al transporte y posterior distribución de drogas en Asturias, de común acuerdo y de forma organizada, con unas funciones bien diferenciadas entre ellos. Así, uno de los acusados obtenía cocaína en cantidades importantes, kilogramos normalmente, que luego distribuía sus clientes. Otro era quien se encargaba de guardarlas en lugares seguros -trasteros en Oviedo- para después venderla al menudeo a terceros, principalmente en Mieres.

Ambos fueron detenidos en 21 de mayo de 2024, cuando el segundo acusado entregó al primero una bolsa con nueve paquetes de cocaína, envueltos en papel celofán, con el logotipo "Toyota". Tras el análisis, la droga incautada arrojó un peso de 9.020 gramos de cocaína, con una riqueza del 55%.

Tras las correspondientes entradas y registros, tanto en los trasteros como en viviendas, vehículos y una cochera (utilizada por uno de los acusados como laboratorio para la preparación de la cocaína para su distribución), se incautaron 11 kilos y 644,41 gramos de cocaína de diferentes purezas; 10 kilos y 863,6 gramos de resina de cannabis y 143,57 gramos de sustancia de corte. Las sustancias intervenidas hubieran alcanzado un valor en el mercado ilícito, al que los acusados iban a destinarlas, de 382.140,28 euros. En el domicilio del segundo acusado se intervinieron 7.790 euros procedentes del tráfico de drogas.

Una de las personas a las que el principal acusado vendía cocaína en cantidades relevantes era el tercer procesado, quien a su vez la distribuía a terceros

Los acusados 1 y 2 se encuentran privados de libertad por esta causa desde el 23 de mayo de 2024. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas; un delito de pertenencia a grupo criminal y de un delito contra la salud pública y solicita que se impongan las siguientes penas: el acusado uno por el delito contra la salud pública, 7 años de prisión y multa de 1.146.400 euros. Por el delito de pertenencia a grupo criminal, 9 meses de prisión.

Al segundo acusado por el delito contra la salud pública, 7 años y 6 meses de prisión y multa de 1.146.400 euros. Por el delito de pertenencia a grupo criminal, un año de prisión.

Para el tercero de los acusados, por el delito contra la salud pública, 3 años y 6 meses de prisión y multa de 1.800 euros, con un día de privación de libertad por cada 100 euros impagados.