David Klenerman, Shankar Balasubranmanian y Pascal Mayer, en la rueda de prensa - FRAME DE LA CUENTA DE YOUTUBE DE LA FPA

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, que recibirán el viernes el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, han coincidido este martes en resaltar los efectos positivos que tiene la inteligencia artificial (IA) o el aprendizaje automático a la hora de impulsar avances científicos.

Los tres han ofrecido una rueda de prensa en el Hotel de La Reconquista, en el marco de las comparecencias ante la prensa durante la semana de los Premios Princesa 2026.

Al ser preguntados sobre la IA, los tres, que son laardonados por sus avances en secuenciación rápidad de ácido desoxirribonucleico (ADN), han preferido huir de mensajes catastrofistas y optar por las posibilidades que ofrece la tecnología.

De esta forma, Pascal Mayer ha comentado que hay varias películas de ciencia ficción ue muestran lo que podría pasar si todo lo dominase la IA. "Si llegase a hacerlo, la IA se habría leído todos los libros de Filosofía y eso puede hacernso pensar que quizá actúe de manera positiva para la humanidad", ha indicado.

En cualquier caso, Mayer ha puesto el acento en la importancia de saber quién domina la IA. Si bien considera que puede ayudar al avance científico, Mayer piensa demás ue es posible que no haya tantos investigadores sobre todo en algunos campos como las Matemáticas.

David Klenerman, por su parte, ha dicho que no considera que los científicos experimentales vayan a ser sustituidos por IA, al menos de momento. Aunque la tecnología pueda predecir el emor experimento, hay que desarrollarlo en fármacos, luego probarlo con humanos, y hacer análisis clíticos.

Mientras, Shankar Balasubramanian ha destacado la importancia del aprendizaje automático y la IA sobre todo a la hora de ver pautas y consecuencias complejas, en aspectos multidimensionales a partir de los datos generados. Como la maorái de los grandes avances de la tencnología se puede utilizar para lo bueno y para lo malo, pero para evitar lo último ha resaltado la parte ética de la ciencia, activando las necesarias garantías.

En su comparecencia también les han preguntado acerca de la brecha que puede existir entre países o grupos de personas que puedan acceder a las técnicas de secuenciación de ADN y los que no pueden permitírselo por motivos económicos. Los científicos han respondido que cada vez se están abaratando más las técnicas, con el objetivo de que los avances lleguen a un mayor número de personas.

En este sentido, Shankar Balasubramanian ha recordado lo ocurrido en 2020, cuando puedo realizarse la secuenciación del virus SARS-CoV-2, en una "colaboración mundial" que permitió hacer el seguimiento de las variantes en distintas partes del mundo y desarrollar vacunas. Pascal Mayer, por su parte, ha lamentado que las guerras estén impidiendo que las nuevas técnicas científicas lleguen a determinadas partes del mundo.

Los tres científicos han tenido la oportunidad, por último, de hablar de las tareas en las que están trabajando ahora. David Klenerman ha dicho que está trabajando en los mecanismos que llevan a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, para conseguir un test sanguíneo que consiga diagnosticarlas.

Shankar Balasubramanian, por su parte, está trabajando en la estructura de hélice en la que se pliega el ADN. Realiza pruebas con la idea de que si pudiesen hacer moléculas con forma de fármacos que tengan como diana estas estructuras, con una relevancia específica con respecto al cáncer, entonces puede que conseguirí hacer algo para evitar que las células cancerígenas se desarrollasen de manera selectiva.

Por último, Pascal Mayer ha revelado que está investigando extractos de plantas combinadas de forma que se consiga un efecto biológico adecuado. Se trata de cambiar el enfoque, no buscar un compuesto químico que actúe en el organismo 'diana', sino en tener varios compuestos que actúen simultáneamente en todo el organismo. Ya ha trabajado con gatos y ahora lo hacen con enfermedades raras. Buscan inducir genes que puedan contrarrestar la causa de la enfermedad.

SECUENCIACIÓN MASIVA

David Klenerman (Reino Unido, 9 de septiembre de 1959), Shankar Balasubramanian (Chennai, India, 30 de septiembre de 1966) y Pascal Mayer (Mosela, Francia, 14 de julio de 1963) recibirán este viernes el Premio Princesa de Asturias por haber desarrollado las tecnologías de secuenciación de ADN más utilizadas en la actualidad

La secuenciación del genoma humano, presentada en el año 2000, fue el fruto de década y media de investigación. Actualmente se secuencian genomas en apenas unas horas. Así, el virus SARS CoV2, causante de la pandemia de la COVID-19, se identificó y secuenció con extrema rapidez, lo que permitió que en menos de un año estuviesen listas las vacunas para prevenir la infección, y que la respuesta a la aparición de nuevas variantes fuera igualmente inmediata.

Este avance fue posible por las tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación, desarrolladas a finales del siglo pasado por Balasubramanian, Klenerman y Mayer. A través de la empresa de biotecnología que bautizaron con el nombre de Solexa (actual Illumina), los dos primeros crearon un método comercial de secuenciación de genomas rápido, barato y eficaz, uno de cuyos componentes clave era el método de amplificación superficial del ADN desarrollado por Pascal Mayer.

Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo podía requerir muchos meses y costar millones de dólares. Hoy puede hacerse en un día, es decir, más de un millón de veces más rápido, y por menos de mil dólares.

Esta tecnología se basa en la secuenciación paralela y masiva de ADN, lo que permite leer miles de millones de genes a la vez: trocea el genoma en pequeños fragmentos o clusters de ADN, crea miles de copias de ellos y los agrupa en una especie de islas. Reunidos, pueden leerse simultáneamente y con mayor facilidad mediante técnicas de fluorescencia.

Estas tecnologías se han convertido en el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo y han revolucionado la investigación en biología celular, biomedicina, medicina forense y ecología. Además, este método ha abierto campos de investigación nuevos, como el estudio del microbioma humano, y tiene un número creciente de aplicaciones en la práctica clínica en patologías infecciosas, cáncer y enfermedades raras.

También ha dado lugar al primer secuenciador de nueva generación (MiSeq) para diagnóstico clínico aprobado por la FDA estadounidense (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés). La secuenciación Solexa/Illumina se utiliza en proyectos como el International Cancer Genome Project y el Genomics England, del National Health Service británico.

Asimismo, en los últimos años Balasubramanian ha realizado aportaciones relevantes en el campo de la química, estructura y función de los ácidos nucleicos y en epigenética. Klenerman ha realizado contribuciones importantes en microscopía que permiten obtener imágenes 3D de alta resolución de células vivas y plegamiento de proteínas, y en el estudio de las acumulaciones de placas proteínicas características del párkinson y el alzhéimer. Mayer trabaja en la aplicación de la IA en la búsqueda de sustancias terapéuticas.