LABoral Centro de Arte acoge este sábado, en Gijón, el Mama Travel Fest, encuentro para familias viajeras

Presentación del Mama Travel Fest 2026, que se celebrará en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá este próximo sábado, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el Mama Travel Fest, un encuentro para familias viajeras que reivindica que la llegada de los hijos no tiene por qué significar dejar de viajar, descubrir el mundo y vivir nuevas aventuras en familia.

Así se ha presentado en el Consistorio gijonés, con la participación de la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, Carla Llamas (@lamaletadecarla), Patricia Velasco (@ilusionrecuerdo) y Lucía Sánchez (@algoqrecordar).

En cuanto al evento, el festival combinará charlas, experiencias, talleres infantiles, actividades familiares, espacios de juego, propuestas para bebés, zona de expositores y momentos de conexión, en un formato pensado para que adultos y niños puedan disfrutar juntos del viaje, según una nota de prensa de Visita Gijón.

Además, al día siguiente se celebrará, en la librería El bosque de la Maga Colibrí, el Mama Sunday, la sesión del domingo, pensada para las #mamatravelers, sin hijos ni hijas ni parejas masculinas.

Pumariega, por su parte, ha resaltado las condiciones "magníficas" que reúne Gijón para disfrutar en familia. "Queremos que cada vez más familias nos conozcan, nos elijan para sus vacaciones o escapadas y, sobre todo, se lleven una experiencia que les anime a regresar", ha señalado.

Asimismo, se ha indicado que, tras su paso por Barcelona, Madrid y Valencia, este festival llega a Gijón en su cuarta edición, convirtiendo a Asturias en punto de encuentro para la comunidad de familias viajeras.

En este caso, se prevé la llegada de público procedente de Asturias y de otras comunidades autónomas, así como de profesionales, proyectos y marcas relacionados con el turismo familiar. En total, se estima una participación de casi 300 personas, entre asistentes y organizadores del evento. Las entradas, asimismo, se pueden adquirir en https://mamatravelfest.com/

Se ha explicado, unido a ello, que el encuentro está dirigido principalmente a familias con hijos que disfrutan viajando o quieren empezar a hacerlo, especialmente las que buscan experiencias de viaje diferentes y alejadas de los modelos turísticos convencionales, pero también para profesionales, proyectos y marcas vinculados a los sectores de viajes, maternidad, infancia, educación, naturaleza y sostenibilidad, así como viajeros que quieren compartir experiencias y formar parte de una comunidad.

"Desde 2022 que nació este evento, venimos reivindicando que la familia no viaja si la madre no quiere", han incidido desde la organización del encuentro, apoyados por los datos del primer Barómetro de Familias Viajeras que confirma que "la carga mental y el peso de planificar las vacaciones recae en 7 de cada 10 madres".

Respecto a la edición 2026, cuenta con más de diez ponentes y participantes: familias viajeras, periodistas, educadores, psicólogos, artistas, cooperantes y profesionales vinculados al mundo del viaje y la infancia.

Entre las historias que se podrán escuchar en Gijón está la de Velero Forquilla, donde Carmen y Uri (@velero_forquilla) dejaron el cine para vivir en un velero y, con su hijo de dos años a bordo, cruzaron el océano Atlántico. De ellos se ha señalado que más de 270.000 personas siguen su historia en redes. La familia volvió a tierra firme para el nacimiento de su segundo hijo. En Gijón contarán cómo se cría, se convive y se navega en familia en unos pocos metros cuadrados.

También está la experiencia WildKids: la Transpirenaica a pie, en familia y con fin solidario. Águeda Monfort y Noel Arraiz (@wildkids_es) empezaron a viajar en familia en 2014, con un bebé en porteo por los Alpes y los Pirineos.

De ellos se ha destacado que hoy tienen dos hijas capaces de coronar cualquier pico. Caminaron un mes del Cantábrico a Andorra para recaudar fondos con los que SOS Himalaya reconstruirá una escuela en Nepal. También practican senderismo y alpinismo y han recorrido en bicicleta Islandia y la Carretera Austral chilena, entre otras aventuras. En Gijón hablarán de naturaleza y turismo activo en familia.

Por su parte, Patricia Velasco (@ilusionrecuerdo), periodista y una de las organizadoras del Mama Travel Fest, en julio de 2025, después de haber dejado su trabajo de redactora unos años antes, dio la vuelta al mundo durante un año con su pareja y sus tres hijos. Por el camino fundó De Ilusión a Recuerdo, una agencia de viajes a medida para familias. Su charla repasa la experiencia "con sus luces y sus sombras".

Por su lado, Priscilla Vela (@_lapieza_), artista e investigadora del juego y autora de dos libros sobre las piezas sueltas, vive en la Asturias rural, donde abrió su laboratorio Inventarium a las familias de la zona.

Además, Carlos García Junco (@carlosgjunco) es maestro y psicólogo. Entrena al Real Oviedo Genuine, campeón de España de LaLiga Genuine 2024-25, y hablará de inclusión en los viajes y en la vida.

Otras experiencias que podrán conocerse son: Éire Longás (@lafurgoteta), que creció en una furgoneta y recorre el mundo; Carmen Osorio (@carmenosorio_periodista), periodista especializada en adicciones tecnológicas, que hablará de pantallas en casa y en ruta; la cooperante Kara Triviño (Road2Help), entrevistada por Carla Llamas, hablará de volunturismo responsable; y Lucía Sánchez (@algoqrecordar), que resumirá lo aprendido acompañando a más de cien familias en sus viajes.