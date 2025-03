LABoral Centro de Arte incorpora a los gestores culturales Blanca de la Torre y Bartomeu Marí

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación LABoral Centro de Arte y Creación Industrial ha acordado esta semana la incorporación de dos nuevos miembros a la comisión científica del centro de arte. Se trata de Blanca de la Torre y Bartomeu Marí, dos profesionales del ámbito de la gestión cultural, con " larga experiencia nacional e internacional".

Según ha informado el Principado en nota de prensa, esta comisión, integrada actualmente por María Castellanos, Iván Fernández Lobo, Roberta Bosco, Consuelo Vallina, Jorge Fernández León y Ramón Rubio es el máximo órgano de asesoramiento artístico de LABoral Centro de Arte, que está llamado a jugar un papel protagonista en el proceso de selección de la nueva dirección de la institución que se va a abrir próximamente.

Una mayoría de miembros de la comisión de selección de ese proceso serán integrantes de la comisión científica o propuestos por ella. Además, este órgano verá fortalecido su papel en el futuro. En este momento está en marcha una modificación de los estatutos de la fundación que garantizará su función de asesoramiento y apoyo a la dirección del centro.

Las bases para la convocatoria del puesto de director o directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se aprobaron esta semana en el patronato de la fundación. El proceso se desarrollará en tres fases y contará con la supervisión de la comisión científica.

BLANCA DE LA TORRE

Blanca de la Torre es doctora en Bellas Artes y licenciada en Historia del Arte. En este momento es comisaria jefa de la Bienal de Helsinki (Finlandia) y directora artística de ISLA. Fue curadora jefa de la 15ª Bienal Internacional de Cuenca, en Ecuador, y codirectora artística del Proyecto Overview Effect en el Museo MoCAB de Belgrado.

Del 2009 a 2014, fue comisaria, conservadora y responsable de exposiciones y proyectos de ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz, España). Posteriormente ha comisariado exposiciones en museos y centros de arte internacionales, destacando: Salzburger Kunstverein, en Austria; EFA, Elisabeth Foundation Project Space, en Nueva York; Centro de las Artes de Monterrey; Museo Carrillo Gil de Ciudad de México; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca; Museo de Arte Contemporáneo Ex Convento del Carmen Guadalajara; NC-Arte, en Bogotá; RAER, en Italia; LAZNIA Center for Contemporary Art, en Polonia; Sala Alcalá 31, CentroCentro y Fernán Gómez, en Madrid; NGMA, National Gallery of Modern Art, en Nueva Delhi; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 516 Contemporary Arts Museum de Estados Unidos, entre otros.

BARTOMEU MARÍ Entre 2008 y 2015 fue director del MACBA de Barcelona. Asimismo, ha sido director del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (MMCA) de Seúl, del Museo de Arte de Lima (MALI) y del Centro de Arte Witte de With en Rotterdam, ahora denominado Kunstinstituut Melly.

Se licenció en filosofía por la Universidad de Barcelona en 1989. Fue comisario de exposiciones en la Fondation pour l'Architecture de Bruselas, institución ahora englobada en el C.I.V.A., y conservador de exposiciones en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) entre 1993 y 1995.

Ha sido director del proyecto del Centro Internacional de Cultura Contemporánea, embrión de la actual Tabakalera en Donostia-San Sebastián y formó parte del comité de selección del director artístico de la Documenta 11, en Kassel. En 2002 fue comisario de la Bienal de Taipei, Taiwan.

Entre 2014 y 2016 fue presidente del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte moderno y contemporáneo (CIMAM)