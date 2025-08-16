LABoral selecciona seis proyectos para su II Convocatoria de Residencias Artísticas 2025

Cuerpo, memoria y tecnología marcan los proyectos seleccionados en la II Convocatoria de Residencias Artísticas 2025 de LABoral - LABORAL

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial ha anunciado los seis proyectos que formarán parte de la II Convocatoria de Residencias Artísticas (CRA) 2025, dirigidas a creadores asturianos o residentes en Asturias. Las residencias se desarrollarán entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Según ha detallado la organización en una nota de prensa, se trata de un programa que ofrece espacios, recursos y apoyo técnico para el desarrollo de propuestas en disciplinas como danza, cerámica, cine, narrativa gráfica y pintura.

El jurado, compuesto por los comisarios independientes Ricardo Villoria y Sara Moro, la responsable de exposiciones de LABoral Patricia Villanueva y la coordinadora de residencias María Romalde, valoró proyectos con un fuerte componente relacionado con el cuerpo, la participación social y la colaboración con el público, así como aquellos que establecen un diálogo entre pasado y presente. Los proyectos seleccionados son:

Manuel Badás, que ha presentado Coreografías Bastardas, una instalación coreográfica interactiva que explora cómo los cuerpos indisciplinados pueden desestabilizar los sistemas de control.

Martín Huamanchumo, con Equí Faise Cerámica: Alcuentros creativos, que es una propuesta cerámica participativa con asociaciones y espacios culturales de Gijón.

Antonio Irún lleva Ciudad Plateada, un proyecto de pop electrónico que narra desde Asturias postindustrial hacia una comunidad utópica de cuidado y diversidad.

María Ortiz con sus Consejos de mi güelo, un cortometraje que homenajea a los antepasados a través de animaciones y fotogramas.

Lorena Poncela y su Emergencia gráfica: Narrativas gráficas ante la crisis climática. Se trata de una combinación de cómic y realidad aumentada para abordar el cambio climático.

Por último, Pelayo Tamargo lleva HUB75, un proyecto que integra pintura y paneles LED para expandir el lenguaje pictórico en un entorno pop y pixelado.

Las residencias se desarrollarán en los estudios y en el Laboratorio de Sonido de LABoral, fomentando sinergias entre artistas consolidados y emergentes.