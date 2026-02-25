El Laboratorio del Hospital San Agustín presenta avances en biología molecular tras procesar 71.451 muestras en 2025

Cartel informativo de la jornada. - PRINCIPADO

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés explicará mañana cómo la biología molecular permite diagnósticos rápidos en infecciones graves y refuerza la vigilancia de bacterias multirresistentes.

La jefa del servicio, Gema Sierra, participará junto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la microbióloga del IPLA-CSIC, Begoña Redruello, en la mesa redonda 'El poder de lo invisible: ciencia que protege la salud', enmarcada en el 50º aniversario del centro, que se celebrará a las 18.00 horas en el Teatro Clarín de Soto del Barco.

El servicio, que cubre a 145.000 habitantes del área sanitaria, procesó en 2025 un total de 71.451 muestras, incluyendo 60.952 generales (25.632 orinas, 8.109 hemocultivos), 10.499 sueros con 63.321 determinaciones (70 minutos de respuesta en el 50%), 1.357 estudios de infecciones sexuales, 964 de tuberculosis y 800 de infecciones respiratorias gripales con tres horas de media (una hora en urgencias).

Estas técnicas, según destaca el Principado en una nota de prensa, agilizan el diagnóstico de sepsis y neumonía, identifican microorganismos de difícil crecimiento y fortalecen la vigilancia epidemiológica de bacterias multirresistentes.