Lagos, La Cubilla y Connio, cerrados por nieve, mientras otros 13 puertos y 5 carreteras requieren cadenas

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto del Connio, en Cangas del Narcea, permanece cerrado desde el pasado viernes 5 de enero; y la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga y a La Cubilla también se encuentran cerradas por la nieve registrada en Asturias en las últimas horas. Se requiere el uso de cadenas para circular por otros 13 puertos y 5 carreteras.

Con cadenas se puede circular por los puertos del Palo (Allande); Pozo de las Mujeres Muertas (Ibias); San Isidro (Aller); Leitariegos (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Collada del Arnicio (Caso); Cerredo (Degaña); Valdeprado (Degaña); Alto de San Ignacio (Ponga); Alto de La Cobertoria (Quirós); Alto del Cordal (Lena); Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga). El Puerto del Connio (Cangas del Narcea) pernanece cerrado.

Hacen falta cadenas, asimismo, para circular por las carreteras AS-310 a su paso por Belmonte; en la AS-12, a su paso por Navia, Coaña, Illano, y Pesoz; en la AS-264 (Cabrales); la PO-2 entre Beleño y San Ignacio (Ponga); la QU-5, Carretera de Las Llanas (Langreo). Se encuentra además cerrado el acceso a los Lagos de Covadonga y la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla (Lena).

La Autopista del Huerna (AP-66) se mantiene abierta y en nivel blanco, por lo que es posible la circulación sin restricciones por nieve. No obstante, el 112 Asturias recomienda en su página web cirular con precaución.