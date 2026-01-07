Lagos, La Cubilla y Connio, cerrados por nieve, mientras otros 13 puertos y 5 carreteras requieren cadenas

Estado de la AP-66.
Estado de la AP-66. - CAPTURA DGT
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 10:35
Seguir en

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto del Connio, en Cangas del Narcea, permanece cerrado desde el pasado viernes 5 de enero; y la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga y a La Cubilla también se encuentran cerradas por la nieve registrada en Asturias en las últimas horas. Se requiere el uso de cadenas para circular por otros 13 puertos y 5 carreteras.

Con cadenas se puede circular por los puertos del Palo (Allande); Pozo de las Mujeres Muertas (Ibias); San Isidro (Aller); Leitariegos (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Collada del Arnicio (Caso); Cerredo (Degaña); Valdeprado (Degaña); Alto de San Ignacio (Ponga); Alto de La Cobertoria (Quirós); Alto del Cordal (Lena); Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga). El Puerto del Connio (Cangas del Narcea) pernanece cerrado.

Hacen falta cadenas, asimismo, para circular por las carreteras AS-310 a su paso por Belmonte; en la AS-12, a su paso por Navia, Coaña, Illano, y Pesoz; en la AS-264 (Cabrales); la PO-2 entre Beleño y San Ignacio (Ponga); la QU-5, Carretera de Las Llanas (Langreo). Se encuentra además cerrado el acceso a los Lagos de Covadonga y la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla (Lena).

La Autopista del Huerna (AP-66) se mantiene abierta y en nivel blanco, por lo que es posible la circulación sin restricciones por nieve. No obstante, el 112 Asturias recomienda en su página web cirular con precaución.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado