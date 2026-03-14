Lanero (UGT), extrañado porque el Principado no haya citado a agentes sociales para afrontar las consecuencias por Irán

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha mostrado este sábado su extrañeza porque el Gobierno de Asturias no haya citado aún a los agentes sociales para abordar la respuesta asturiana a la guerra de Irán y las consecuencias que puede traer para la región.

En unas declaraciones a los medios durante su participación en la movilización contra la guerra en Irán, celebrada en Oviedo, Lanero ha pedido al Principado que reciba a los sindicatos y la patronal.

"Todos hemos pedido una reunión por escrito al Gobierno del Principado de Asturias porque el Gobierno de España ya se reunió con CCOO y con UGT", ha dicho, remarcando que las medidas que se pongan en marcha para paliar las consecuencias de la guerra han de afrontarse "desde el diálogo social", al igual que se hizo durante la pandemia del coronavirus.

Fernández Lanero ha insistido en que "es costumbre" impulsar estas medidas desde la concertación: "Lo que no sé es por qué todavía no nos ha recibido", ha dicho.

Por ello se ha mostrado confiado en que el presidente Adrián Barbón convoque "pronto" a los agentes sociales y poder así "aportar muchas medidas".