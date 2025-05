Lanero (UGT) llama el 1 de mayo a defender "con uñas y dientes" un plan de futuro para Hunosa

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha llamado este 1 de mayo a defender "con uñas y dientes" un plan de futuro para Hunosa y una siderurgia integral en Asturias.

Durante la movilización que CCOO y UGT han organizado en Mieres con motivo del Día internacional del trabajador, Fernández Lanero ha reclamado "un plan de transformación justo" con las cuencas mineras que genere actividad productiva, que lleve empleo y que regenere todas las zonas degradadas y los barrios de Mieres.

En defensa de los derechos de los trabajadores, Fernández Lanero ha juzgado "indecente" e "inmoral" que en momentos de récords de beneficios empresariales no se quiera reducir la jornada laboral. "Yo espero que en los próximos días todos los políticos convaliden en el Parlamento la reducción de jornada", ha añadido.

El dirigente sindical ha puesto el acento en la importancia de la vivienda, manifestando que "no es un negocio, es un derecho" y que sin ella "no hay justicia social ni libertad para la gente joven que trabaja y que no se puede independizar".

En su intervención, también ha lanzado un mensaje contra la ultraderecha, advirtiendo sobre "una involución social debido a esta ola reaccionaria que puede traer mucha pérdida de derechos y libertades".