Lanero (UGT) reclama planes de igualdad obligatorios en empresas de menos de 50 trabajadores

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, momentos previos al acto 'Más acción y menos palabras', con motivo del 8 de Marzo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado este lunes que los planes de igualdad se extiendan a las empresas de menos de 50 trabajadores, que suponen el 95% del tejido productivo asturiano, y ha advertido de que la región puede situarse entre las comunidades con mayor brecha salarial.

Fernández Lanero ha hecho estas declaraciones momentos antes del acto 'Más acción y menos palabras' organizado por UGT con motivo del 8 de Marzo. En este marco, el secretario general ha mencionado que los datos de violencia son "terribles", ya que "sigue siendo asesinada una mujer a la semana" y se producen "14 violaciones al día".

"Los datos de violencia son terribles. Si analizamos las cifras de mujeres asesinadas en los últimos cinco años, nos damos cuenta de que no hemos sido capaces de evolucionar", ha comentado.

BRECHA SALARIAL EN ASTURIAS

El secretario general ha valorado la brecha de género en la región y ha apuntado que Asturias "posiblemente tenga uno de los porcentajes de brecha salarial más altos" debido a la estructura productiva, con mayor presencia masculina en la gran industria y femenina en sectores como los servicios, el comercio o el turismo, donde las retribuciones son inferiores. A nivel nacional, las mujeres "siguen ganando 5.000 euros al año menos que los hombres", ha apuntado.

Ha añadido que el 80% de la contratación a tiempo parcial corresponde a mujeres y que el 90% de las reducciones o permisos por cuidados de menores son asumidos por ellas, lo que, a su juicio, evidencia una "violencia económica estructural".

Ante este escenario, Fernández Lanero ha reclamado extender la obligatoriedad de los planes de igualdad a empresas de menos de 50 trabajadores, al recordar que el 95% del tejido productivo está compuesto por compañías de ese tamaño y que actualmente no están obligadas a disponer de estos instrumentos. "Algo habrá que hacer porque ahí sigue habiendo muchísima desigualdad laboral y económica entre hombres y mujeres", ha indicado.

Sobre las empresas asturianas de más de 50 empleados, ha afirmado que están cumpliendo con la normativa, aunque ha criticado que algunas pretenden acelerar ahora la firma de planes para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas. "No estamos dispuestos a hacer papeles en blanco, queremos negociar. No vamos a regalar planes de igualdad", ha señalado.

Fernández Lanero también ha defendido la necesidad de una ley general de cuidados que "dignifique y reconozca social y económicamente la función" y que fomente la corresponsabilidad, así como reforzar la coeducación en todas las etapas obligatorias.

PLANES DE IGUALDAD EN UGT ASTURIAS

En el ámbito interno, ha explicado que el sindicato aplica la paridad en sus órganos conforme a un criterio 60-40 en función del porcentaje de afiliación, obligatorio en todas las comisiones ejecutivas y órganos de dirección en Asturias.

Además, ha indicado que han impulsado acciones formativas específicas para favorecer que más mujeres asuman responsabilidades en secciones sindicales y estructuras comarcales dentro de la organización en la comunidad.