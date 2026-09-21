Lanero (UGT) urge un acuerdo presupuestario para 2027 ante el riesgo de un año "prácticamente en blanco"

Archivo - El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado a los grupos parlamentarios la aprobación de un presupuesto regional para el próximo año.

De no ser así, ha advertido de que se bloquearían los tres primeros meses del año y, al entrar en periodo electoral, "estaríamos prácticamente todo el año en blanco".

Por este motivo, en declaraciones remitidas desde el sindicato, ha pedido que no antepongan los intereses políticos a los intereses de los ciudadanos.

Al margen de ello, ha visto necesario que vean la luz, antes de terminar la Legislatura, una decena de leyes que están en tramitación en la Junta General del Principado de Asturias.

Se ha referido, entre otras, a la ley de Salud Pública, la ley de Salud Mental, la ley de Emergencias, la ley LGTBI, que, a su juicio, son leyes "importantísimas" que necesitan ver la luz "cuanto antes".

Especialmente ha aludido a la ley de Vivienda que, según él, está convirtiéndose en uno de los grandes problemas que tiene, sobre todo, la juventud, "que a pesar de trabajar siguen siendo pobres porque no pueden acceder a una vivienda", ha remarcado.

Fernández Lanero también ha considerado que determinadas infraestructuras, que son estratégicas para Asturias, tengan una solución, empezando por el peaje del Huerna.

Ha urgido, en este caso, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "entre en razones y que no caiga en esas sin razón que es seguir pagando, obligando a pagar a los asturianos el peaje del Huerna".

El líder sindical, a este respecto, ha reclamado que se bonifique el citado peaje hasta que el Tribunal de Justicia Europea resuelva la ilegalidad de la misma.

Unido a ello, y con respecto a los accesos al puerto gijonés de El Musel, ha recalcado que ni siquiera hay proyecto. Dicho esto, ha augurado que, ya cuando haya proyecto, "tardará muchos años en ser una realidad". En cualquier caso, ha incidido en que ahora mismo no hay proyecto para quitar el tráfico pesado de la zona Oeste de Gijón.

"Tenemos aprobada en la planificación energética ese anillo eléctrico, pero la planificación energética necesita de ser una realidad cuanto antes", ha apuntado.

Por este motivo, ha pedido al Principado que empiece a negociar con los territorios afectados por donde van a pasar esos tendidos eléctricos que tienen que llegar a la industria y a los hogares, para que busque políticas de compensación y que estos municipios puedan tener una alternativa o una solución a otros problemas que tienen.

Con ello busca evitar "largos procesos judiciales que pueden condenar el futuro de nuestra industria y, por lo tanto, el futuro de Asturias".

Por otro lado, ha urgido a tener listo el Plan Agiliza, al que se comprometió el Gobierno a tener listo en seis meses, como marca la ley, de cara a tener reconocidos los grados de dependencia. Sobre ello, ha recriminado al Gobierno asturiano que entre que te reconocen un grado de dependencia y una vez que te lo han reconocido, recibes las prestaciones en forma de residencias, de ayuda a domicilio o las prestaciones económicas, "pasa demasiado tiempo y mucha gente muere antes de percibir esas prestaciones".

En cuanto al Pacto Social de Cuidados, firmado en la concertación desde hace tres años, ha llamado la atención sobre que se está empezando a negociar ahora.

Fernández Lanero ha recalcado que se precisa de agilidad para que antes de que termine la Legislatura, haya un Pacto Social de Cuidados, ante el envejecimiento de la población.

Se ha referido, además, al contexto internacional, que ha provocado que la vida se encarezca, como es la subida de los precios de los combustibles, la electricidad o de determinados productos de primera necesidad.

Al Gobierno central, le ha pedido que prorrogue las medidas anti crisis, si bien, en Asturias, ha considerado fundamental buscar la fórmula, a mayores, de dar algún tipo de ayuda a los hogares, y más a los profesionales, tanto en materia energética como en materia de combustibles o productos de primera necesidad, "porque está siendo imposible para muchísimos hogares llegar a final de mes", ha advertido.