Langreo abre la licitación de puestos y mesas en las Plazas de Abastos por 20 años de concesión

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo mantiene abierto el procedimiento de licitación para la adjudicación de diversos puestos cerrados y mesas vacantes en las Plazas de Abastos de La Felguera y Sama, con el objetivo de impulsar la actividad económica, reforzar el comercio de proximidad y seguir dinamizando estos espacios municipales de referencia.

Las personas interesadas en optar a alguno de estos espacios podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 10 de diciembre. La concesión permitirá la utilización privativa de los puestos y mesas disponibles para el desarrollo de una actividad comercial, ofreciendo a los adjudicatarios un marco estable para emprender o consolidar su negocio.

La duración de la concesión será de 20 años para cada uno de los puestos o mesas que resulten adjudicados, lo que garantiza una proyección a largo plazo para los proyectos que se implanten en las plazas.

En lo que respecta a las condiciones económicas, el canon de licitación para los puestos cerrados se ha fijado en 3.371,47 euros, mientras que el correspondiente a las mesas asciende a 1.348,49 euros, ambos exentos de IVA.