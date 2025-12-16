Langreo avanza en un plan especial para levantar 110 viviendas públicas en los terrenos de El Puente

El director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Latierro; el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; el alcalde de Langreo, Roberto García, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases. - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y el Ayuntamiento de Langreo han dado este martes un nuevo paso en el desarrollo urbano del concejo, al presentar un borrador de convenio para redactar un plan especial que permitirá la construcción de 110 viviendas públicas en los terrenos de El Puente.

El consejero, Ovidio Zapico, y el alcalde, Roberto García, han realizado este anuncio en una rueda de prensa en la que también han participado el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases. El proyecto tiene como objetivo no solo resolver la creciente demanda de vivienda, sino también la regeneración urbanística de una zona que, hasta ahora, ha permanecido devaluada.

Zapico ha explicado que la actuación incluye un proceso de expropiaciones que se llevará a cabo una vez firmado el convenio con el ayuntamiento. Para ello, el gobierno ha consignado 3,7 millones en los presupuestos de 2026, además de 250.000 euros adicionales destinados a trabajos complementarios relacionados con la urbanización de la zona. Estas inversiones se suman a los 8 millones ya asignados a la construcción de 60 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en Langreo centro. La inversión total de la consejería en el concejo asciende a cerca de 12 millones.

El consejero ha añadido que el proyecto de El Puente se enmarca en un contexto de crecimiento demográfico, tanto en Asturias como en el propio concejo de Langreo. Así, ha recordado que "en 2023 estuvimos a punto de perder el millón de habitantes", una situación que, de haberse producido, habría supuesto "un problema económico, social, laboral, cultural, anímico incluso, para Asturias".

Sin embargo, la tendencia se ha revertido y "afortunadamente, durante estos dos años, Asturias gana población", un hecho que atribuyó a que "hay unas condiciones de trabajo y de vida que hacen de nuestra tierra una tierra atractiva, una tierra de oportunidades".

Ese crecimiento también se traslada al ámbito local. "Eso también llega a Langreo", ha señalado el consejero. "Langreo ha ganado más de 600 habitantes desde las elecciones de 2023 hasta ahora". Una evolución que obliga a dar una respuesta clara desde las políticas públicas: "eso también exige una respuesta en cuanto a la necesidad de generar vivienda y, en este caso, vivienda pública".

Zapico ha incidido en que la actuación en El Puente persigue un doble objetivo: atender la demanda de vivienda y abordar una regeneración urbanística necesaria. "Tenemos ese doble objetivo, el de dar satisfacción con la vivienda y el, propiamente, urbanístico", ha afirmado.

CONVENIO PARA EL PUENTE

Ambas administraciones han acordado la suscripción de un convenio, que establecerá el marco de cooperación institucional necesario para la ordenación, gestión, ejecución y promoción urbanística de este espacio, situado en suelo urbano del municipio y con una superficie aproximada de 14.650 metros cuadrados.

La actuación prevé la declaración del área como actuación urbanística concertada y, de forma simultánea o posterior, como reserva regional de suelo, lo que permitirá una intervención pública integral mediante la tramitación de un pan especial y la adquisición de los terrenos a través del sistema de expropiación.

El convenio fija, además, plazos iniciales para el desarrollo del proyecto: el Principado iniciará la elaboración del plan especial en un plazo máximo de seis meses desde la firma del acuerdo, mientras que el ayuntamiento se compromete a iniciar la tramitación del proyecto de urbanización en tres meses desde su presentación.