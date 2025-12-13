Langreo coloca las primeras piedras de la memoria en homenaje a seis vecinos del concejo que fueron víctimas del nazismo

Colocación seis piedras de la memoria en Langreo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Langreo ha colocado este sábado las primeras piedras de la memoria en homenaje a seis vecinos del concejo que fueron víctimas del nazismo, una iniciativa impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha participado en la colocación, junto con la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el alcalde de Langreo, Roberto García, y familiares de las víctimas. En nota de prensa, González ha apelado a la defensa de los valores democráticos y destacado la importancia de este tipo de actos en el contexto actual. "Vivimos un momento político delicado a nivel internacional", ha asegurado, en el que es necesario elegir "entre democracia y quienes pretenden volver otra vez a los tiempos que nosotros ahora mismo precisamente estamos repudiando".

Para González, aquellos tiempos fueron una "época de la oscuridad y silencio, de familias maltratadas, de cárcel y persecución", por lo que ha advertido: "Hay que elegir entre democracia o brazo en alto, cara al sol".

La viceconsejera ha realizado un llamamiento a la defensa de los valores democráticos ante el riesgo de repetir el pasado a causa del crecimiento de las fuerzas ultraconservadoras. "Creo que aquí lo importante en estos momentos es defender nuestro sistema democrático", por lo que ha reclamado "ni un paso atrás" e impulsar estos actos "que nos hacen recordar la barbarie que supuso el fascismo en nuestro país y en el conjunto de Europa".

Las piedras de la memoria que se han colocado hoy en distintos puntos del concejo, coincidiendo con los lugares de nacimiento de las personas homenajeadas, recuerdan a los vecinos de Langreo Enrique Sánchez Suárez (nacido en 1915), asesinado en Mauthausen en 1942; Napoleón Suárez Puente (nacido en 1916), deportado a Mauthausen y liberado en Gusen al final de la guerra; Luis Rodríguez Prendes (nacido en 1909), deportado a Mauthausen y asesinado en Dachau en 1942; Salvador Viñas Muñiz (nacido en 1913), deportado a Neuengamme en 1944 y liberado al final de la guerra; Roberto Llaneza Rodríguez, deportado a Mauthausen en 1941 y asesinado en Gusen en 1942; y José María Sotura Leiva (nacido en 1907), deportado a Dachau en 1944 y evadido.