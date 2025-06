Lastra afirma que el asesinato de Susana González Sierra en Gijón es violencia de género y debe juzgarse como tal

Barbón y Moriyón presiden la concentración silenciosa por la muerte de la gijonesa

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha sostenido este jueves que la muerte violenta de Susana González Sierra, cuyo cadáver fue hallado en un cubo de basura en un piso de Gijón, debe ser juzgado como un caso de violencia de género.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, al término de la concentración silenciosa convocada en la plaza Mayor de Gijón, a la que ha asistido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo.

Lastra, asimismo, ha recordado que Susana desapareció el pasado 7 de mayo, tras lo que se inició una investigación policial que dio como resultado "el peor de los escenarios", según ella, con relación al hallazgo del cadáver y la detención del que era "su pareja actual".

Asimismo, ha apuntado que parece ser que la mató el mismo día de su desaparición. Ha querido aclarar, a este respecto, que queda demostrado, no solamente a través de los testigos, de los familiares, de los amigos de la fallecida, sino a través de la investigación policial, que Susana tenía una relación afectiva con su asesino.

"Es un caso de violencia de género y, por lo tanto, lo que espero es que se juzgue en un juzgado de violencia de género", ha llamado la atención la delegada del Gobierno en Asturias.

Al tiempo, ha pedido respeto tanto para la víctima como para su familia, en especial para su hijo, que ha estado presente en la concentración, visiblemente afectado.

Ha indicado, también, que desde el primer momento en que tuvieron noticias de que la Policía había entrado en el domicilio donde se encontró el cuerpo, y a expensas de la comprobación de que definitivamente era Susana, se pusieron en contacto y en coordinación, tanto el Gobierno de Asturias como con el Ayuntamiento de Gijón, para coordinarse y prestar todo el apoyo necesario a la familia de Susana.

"La violencia de género mata, la violencia de género es una realidad", ha sostenido Lastra, quien ha lamentado que, en estos dos últimos días, ha habido cinco víctimas mortales por violencia de género.

En este sentido, ha instado a luchar contra ella y condenarla. "No se puede minimizar la violencia de género, no se puede decir que no existe porque existe, y mata, y mata a mujeres y mata a niños", ha remarcado.

Unido a ello, ha hecho un llamamiento, no solamente de condena hacia todos los casos de violencia, sino un llamamiento a toda la sociedad para que si es conocedor de uno de estos casos o tiene sospechas de que pueda haber una mujer víctima de violencia, que lo ponga en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ha agregado, relacionado con esto, que puede denunciar cualquiera. Incluso, ha apuntado que a Delegación de Gobierno les han llegado denuncias de una manera anónima y que, "afortunadamente, han sacado a una mujer de una situación de violencia".

En esta misma línea, ha mostrado su deseo a que este sea el último caso de violencia de género en Asturias, y también en España. Lastra ha insistido en hacer un llamamiento a la sociedad asturiana, a la que ha calificado de "solidaria y comprometida contra la violencia", para que allí donde sospechen que hay un caso de violencia, que lo denuncien.

Preguntada por el hecho de que desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias indicaran que no había evidencias de que había una relación entre asesino y víctima y que tampoco las averiguaciones abrogaciones policiales apuntaban en ese sentido, Lastra ha remarcado que, si bien desconoce las valoraciones judiciales, sí puedo decir que, con base a varios testigos, se puede confirmar que existía una relación sentimental.

A mayores, ha explicado que, desde el primer día en el que se inicia la investigación, se sabe que la víctima estaba casada pero que, asimismo, tenía una relación sentimental con esta persona.

"Yo entiendo que el asesino en este caso lo que ha hecho es negar que tenga una relación afectiva con Susana porque como todo el mundo sabe en el momento en el que hay una relación afectiva y, por lo tanto, es un caso de violencia de género, la pena es una pena agravada", ha dicho suponer.

Ha añadido, asimismo, que entiende que ya con la asistencia letrada él puede haber dicho en un momento dado que no tenían una relación, pese a que, según ella, la tenían y así lo demuestra la investigación policial y así se demostrará también "en el juicio", ha dado por hecho.

Ha incidido, referente a ello, que también el detenido negó haberla matado y dijo que no fue una muerte violenta. "Les puedo asegurar que fue una muerte muy violenta", ha afirmado, para después apuntar que no podía dar más detalles al estar bajo secreto de sumario.

"SALIDA A LA VIOLENCIA"

Por parte del Principado, Llamedo ha trasladado "la mayor de las condenas" por parte del Gobierno de Asturias ante un asesinato machista, como es el caso de Susana.

Al igual que Lastra, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía asturiana para que denuncie cualquiera caso de violencia de género que pueda conocer.

"Las administraciones públicas tenemos recursos, tenemos medios para ayudar a todas estas mujeres víctimas a salir de este infierno que es la violencia de género", ha resaltado, antes de hacer mención a los datos de la Casa Malva y la red de casas acogidas de Asturias, que arrojan que más del 70 por ciento de las mujeres víctimas vuelven a recuperar su vida.

"Ese es el mensaje que tenemos que trasladar a las víctimas", ha destacado. A ellas les ha indicado que las instituciones están "para arroparlas, acompañarlas, asesorarlas y ayudarlas en todo este proceso". También les ha transmitido que "hay una salida a la violencia de género".

"Cada una de las víctimas de violencia de género es un fracaso como sociedad", ha reconocido Llamedo, que ha remarcado que desde el Gobierno regional están incrementando los apoyos y recursos en la red de casas de acogida, así como los centros asesores de la mujer.

"Estamos trabajando de manera continua, pero es cierto que aún estamos lejos de ser una sociedad libre de violencia", ha apuntado la vicepresidenta autonómica.

Esta también ha apuntado que están trabajando desde las edades más tempranas en la prevención, que ha considerado que es "la vacuna contra esta violencia". Se ha referido, así, al programa de coeducación desde las edades más tempranas que promueve el Gobierno autonómico.

"Yo creo que el gobierno de Asturias estamos haciendo todo lo posible", ha afirmado Llamedo. "Tenemos un firme compromiso, pero cualquier víctima de violencia de género es un síntoma de que hay que seguir trabajando, hay que seguir implicándose y no solo los gobiernos sino, por supuesto, toda la sociedad", ha señalado.

Por otra parte, en la concentración han participado, también, concejales de todos los grupos políticos, así como algunos parlamentarios como en el caso del PP Pilar Fernández Pardo y Álvaro Queipo, este último dirigente de los 'populares' asturianos.

Varias decenas de personas se han sumado, además, a la concentración, entre las que estaba la ex alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y su hermana, la que fuera Procuradora General del Principado,