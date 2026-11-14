Lastra asegura que estas son "las elecciones más importantes de toda la etapa democrática"

La candidata del PSOE al Congreso, Adriana Lastra, en un acto de campaña en Oviedo. - XUAN CUETO/PSOE

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, ha reivindicado al PSOE como "el único voto útil" capaz de frenar la involución y garantizar políticas de vivienda pública y ha advertido de que "estas son las elecciones más importantes de toda la etapa democrática".

En un acto de campaña en Oviedo en el que también ha participado la candidata por Madrid y también ministra de Defensa, margarita Robles, Adriana Lastra ha recordado que hace tres años, en las últimas elecciones generales, la izquierda ganó en votos en Asturias y perdió en escaños y ha advertido de que "esta vez no puede pasar".

"Hay una fuerza política capaz no de empatar, sino de ganar y el voto ha de ir al PSOE. Eso es lo que le tenemos que decir a todo el mundo, que el único voto útil es a esta organización. Solo somos nosotros los que tenemos capacidad de gobernar este país y de parar la involución. Frente a la involución, la esperanza", ha dicho.

GRACIAS A MARGARITA ROBLES

Lastra ha querido dar las gracias de manera especial a Margarita Robles, "una buena amiga desde hace muchos años con la que vivió muchas cosas". "Yo quiero darte las gracias por haber hecho el esfuerzo de estar hoy aquí;por la carga de trabajo de Trubia; por el tallerón de Gijón; por la nueva fábrica de blindados; por haber desbloqueado que Oviedo recuperara, que los ovetenses recuperaran los terrenos de La Vega; gracias a tu compromiso con Asturias" ha dicho.

Adriana Lastra ha vuelto a recordar a la mujer asesinada en Gijón por su ex pareja este jueves y ha lamentado que Vox no haya suspendió su arranque de campaña ante este asesinato porque "no les interesan las víctimas, porque no respetan ni siquiera a las víctimas".

"Vox, que quiere venir y arrancarnos conquistas que a las feministas nos ha llevado décadas conseguir, lo que hay que decirles son dos cosas. Que el machismo mata y la violencia de género es machismo y que no van a humillar a las víctimas que vamos a seguir protegiendo a las mujeres. Ni las feministas se van a rendir, ni se va a rendir esta federación, ni por supuesto me voy a rendir yo", ha dicho.

HUELGA 11N

Tambiçén se ha referido Lastra a "la gran movilización que hubo el día 11 con la huelga general por la vivienda y por el salario y ha dado las gracias a los sindicatos y a todos los que acudieron a las manifestaciones.

"Lo que estamos viendo a raíz de esa gran movilización es que ahora resulta que los sindicatos le molestan a la derecha, al Partido Popular y a Vox. Yo jamás había visto a la derecha atacar como están haciendo a los sindicatos. Lo que les molesta es la organización de los trabajadores, porque saben que los trabajadores, que la mayoría social de este país organizada, es la que consiguen que suban los salarios, los que consiguen que suban las pensiones, los que consiguen, al final, con el apoyo de los partidos políticos como este, que la mayoría social de este país viva mejor", ha dicho.

INTERVENCIÓN DE BARBÓN

El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha elogiado la labor de Margarita Robles y su buena relación con la candidata por Asturias, Adriana Lastra y ha asegurado que Asturias le debe mucho, destacando por ejemplo el proyecto para La Vega o la implantación de Indra en Asturias.

Por eso ha indicado que cuando se pregunte lo que los asturianos se juegan en estas elecciones, lo que se juegan es "tener una ministra de defensa como Margarita Robles que siga apostando por Asturias como ella hace".

"Margarita Robles es una de las ministras mejor valoradas en Asturias. Y pese a lo que la derecha a veces quiere decir, o algunos de la izquierda quieren decir, se equivocan cuando dicen eso de la valoración de la derecha y de la izquierda. Margarita Robles es una de las ministras mejor valoradas en Asturias entre los votantes del PSOE y esto hay que decirlo públicamente para que se sepa", ha dicho Barbón.

Por su parte el candidato de la FSA-PSOE a la alcaldia de Oviedo, Sergio Llera, ha destacado que tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos de lo que han conseguido, pero tienen muchos más para salir a ganar lo que todavía nos queda por conquistar.

"Os pido que salgamos a las calles, que hablemos con nuestros vecinos, que defendamos cada avance y que no demos ni un solo voto por perdido", ha indicado Llera.