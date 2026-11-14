Robles traslada el compromiso del Gobierno socialista con el sector de la defensa en Asturias

La candidata al Congreso por Madrid y Ministra de Defensa, Margarita Robles en Oviedo. - XUAN CUETO/PSOE

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso por Madrid y ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles ha intervenido este sábado en un acto de campaña en Oviedo, donde ha asegurado que "Asturias también es su tierra y su casa" y donde ha dado su compromiso con la inversión en defensa y el desarrollo del sector en la región.

Ha asegurado que "invertir en defensa es invertir en paz" y también en la creación de empleo, al tiempo que ha garantizado que el Ejecutivo seguirá potenciando la industria de defensa en Asturias y la fábrica de armas de Trubia, así como en el Tallerón con Indra. También se ha referido al proyecto de La Vega que ha indicado y a lo logrado por su gobierno al respecto.

"Sabéis lo que hemos invertido en defensa. Y sabéis que solo un gobierno socialista va a seguir invirtiendo en defensa como lo estamos haciendo. Solo un gobierno socialista", ha dicho.

DISCULPAS POR LOS ERRORES COMETIDOS

Margarita Robles ha querido dirigirse a toda esa gente "que tiene duda, que no sabe lo que va a hacer el día 29, que le parece que todos los políticos son iguales".

"Naturalmente desde el gobierno hemos cometido errores, hemos tenido fallos. A mí no me cuesta disculparme. Yo me he disculpado con cosas que a lo mejor se hubieran hecho de otra manera. Yo he llorado con los familiares de las víctimas de Adamuz o de Urda, porque a veces cometemos fallos. Pero nosotros tenemos principios, tenemos honestidad, sabemos llorar con el que llora. Y a mí no me cuesta nada pedir perdón, disculparme si es necesario", ha dicho la actual ministra de Defensa.

Ha asegurado que una sociedad más justa solo se va a construir si se vota un proyecto de progreso, un proyecto igualitario, y ese proyecto solo es el del Partido Socialista.

"Nos jugamos mucho. En estos ocho años que llevo en el Gobierno, tengo que deciros que el ambiente en el Congreso de la oposición y en Madrid ha sido insoportable. No ha habido nada constructivo, han sido insultos, desprecios, descalificaciones, pero hacer nada, nada de nada. Ni siquiera defender a España", ha lamentado.

RECUERDO PARA EL AGENTE FALLECIDO Y EL HERIDO

Robles ha tenido un cariñoso recuerdo para las familias y compañeros de los agentes de policía fallecido y herido el pasado martes en Oviedo. También para la mujer de 30 años asesinada por su ex pareja en Gijón.