La candidata socialista, Adriana Lastra, en el encuentro con la FAMPA. - PSOE

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado este viernes en Oviedo que el presidente del Gobierno ganó "con claridad" el debate electoral celebrado anoche y ha acusado al Partido Popular y a Vox de mantener un "pacto previo" para gobernar que incluye, según sus palabras, la privatización de las pensiones.

En declaraciones a los medios tras reunirse con la Federación de Asociaciones de Mayores de Asturias, FAMPA, Lastra ha sostenido que el jefe del Ejecutivo se manejó en el debate "con el rigor con el que suele hacerlo" y ha afirmado que quedó demostrado el acuerdo entre ambas formaciones de derecha.

La dirigente socialista ha criticado además "el miedo que meten a las mujeres" cuando niegan la violencia de género o "cuando las quieren calladitas", y ha advertido de que su objetivo es llevar al país a la "quiebra del Estado del Bienestar", al no haber negado en ningún momento un recorte de 112.000 millones de euros anunciado por el candidato de Vox, José María Figaredo.

REUNIÓN CON MAYORES

Por todo ello Lastra ha hecho un llamamiento a una "movilización masiva" para acudir a votar el domingo y frenar a la derecha, ya que ha incidido en que ese recorte de 112.000 millones de euros de esa "agenda oculta" saldrá "de las pensiones de los mayores".

Ha subrayado que el PSOE es el único partido que se ha sentado con la FAMPA durante la campaña y ha apelado directamente a los 275.000 pensionistas asturianos, a los trabajadores y a las mujeres a concentrar el voto en el PSOE el próximo 29 de noviembre, al sostener que son "los únicos que en Asturias y en España" pueden disputar el último escaño y evitar que la derecha llegue al Gobierno.