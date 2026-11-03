Lastra destaca los "avances en derechos" frente a una derecha que quiere "empobrecer" a trabajadores y pensionistas

La Cabeza De Lista De La FSA-PSOE Al Congreso Por Asturias, Adriana Lastra, Y El Secretario General De UGT En Asturias, Javier Fernández Lanero, Durante La Atención A Medios De Este Martes En Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de la FSA-PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha reivindicado este martes el trabajo realizado por el Gobierno central durante los últimos ocho años para la "recuperación de derechos" de la clase trabajadora y ha advertido de que en las próximas elecciones del 29 de noviembre se van a barajar "dos modelos distintos de sociedad: uno en el que los trabajadores tengan derechos y puedan tener una vida digna y decente; y otro, que es el que propugna la derecha, donde los trabajadores estén cada vez más empobrecidos, no solamente los trabajadores sino también los pensionistas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro en Oviedo con el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero. A la reunión han asistido también el número dos de la lista al Congreso, Roberto García Morís, y el cabeza de lista al Senado, Iván González Espina.

En el ámbito laboral y económico, la candidata socialista ha destacado que la reforma laboral pactada con agentes sociales ha permitido alcanzar "cifras récord de empleo". Según ha detallado, Asturias cuenta actualmente con más de 400.000 cotizantes, un dato que no se registraba en la región desde hace 18 años. Asimismo, ha valorado el incremento consecutivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), si bien ha admitido que "aún no es suficiente" y que es preciso seguir mejorando las retribuciones.

Lastra ha criticado además el discurso de los partidos de la derecha sobre el absentismo laboral, al señalar que "les preocupa el coste y no la salud de los trabajadores" mientras mantienen "paralizada la ley de enfermedades profesionales". Por ello, ha situado entre los compromisos de un futuro Gobierno socialista la tramitación de esta norma como parte de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos. En materia de pensiones, ha alertado del riesgo de que la derecha intente "trocear y vender el sistema público" hacia un modelo que "lo que hace es empobrecer a los pensionistas de nuestro país".

DIMISIÓN DE ÓSCAR PUENTE

Lastra ha trasladado su solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del accidente ferroviario registrado la pasada semana en Urda (Toledo). En relación con este suceso y ante las peticiones de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, la dirigente socialista ha defendido la actuación que está realizando el Ejecutivo: "lo que está haciendo el Gobierno es dar la cara, es primero saber exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que falló, dar todas las explicaciones con toda la transparencia del mundo y, por supuesto, recuperar la confianza de España en nuestro sistema ferroviario".

Lastra ha recordado la actuación de la oposición tras el accidente de Angrois en 2013 cuando era ministra Ana Pastor (PP). "En la oposición estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, esa ministra no dimitió, y Alfredo Pérez Rubalcaba no pidió su dimisión, sino que se solidarizó con las víctimas y también con el Gobierno exigiendo todas las explicaciones pertinentes", ha dicho. Para Lastra, "algunos deberían aprender un poco de un gran político, un hombre de estado que fue Alfredo Pérez Rubalcaba".

SEGUIR "PROFUNDIZANDO" EN DERECHOS

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha trasladado al PSOE la necesidad de "seguir profundizando en derechos" a partir de la nueva legislatura que se abrirá tras los comicios del 29 de noviembre. Lanero ha puesto en valor logros recientes como la estabilidad en el empleo derivada de la reforma laboral, la garantía del poder adquisitivo en la reforma de las pensiones, la subida del SMI por encima del 60% respecto a hace ocho años o la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

El líder sindical ha rechazado un retorno a las reformas laborales y de pensiones de 2012. De igual forma, ha manifestado que al sindicato no le interesan "gobiernos que no quieran pagar los complementos de IT, que quieran quitar los comités de empresa a aquellas de menos de 250 trabajadores o que digan que las bajas laborales son un cáncer; o gobiernos que puedan tener vicepresidentes que quieren colgar a presidentes de las piernas o que quieran echar a los inmigrantes al mar".

Finalmente, Lanero ha advertido de que, pese a las subidas salariales, "el problema de la vivienda lo absorbe todo". Ante esta situación, ha reclamado políticas "claras y rigurosas", alejadas de discursos populistas; y leyes de vivienda que apuesten de forma decidida por la construcción de vivienda pública.