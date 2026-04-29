Lastra destaca una inversión de 2,3 millones para rehabilitar 11 kilómetros de la N-634 entre Navia y Valdés

Obra de rehabilitación del firme en la N-634 entre Navia y Valdés. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha subrayado este miércoles el carácter "necesario" de la obra de rehabilitación del firme que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta en la N-634 entre Navia y Valdés, un tramo de 11 kilómetros con una inversión cercana a los 2,3 millones de euros, que "va a mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios".

Lastra ha remarcado que la actuación "muestra el compromiso del Gobierno de España, que no solamente está en lo grande, sino también en lo menos grande, pero no menos importante, como es en este caso la seguridad y la comodidad de los vehículos que pasan por estas carreteras", y ha insistido en que se trata de una intervención en la carretera nacional 634 que se ejecuta "con técnicas novedosas y sostenibles".

La jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Mireya Muñoz, ha explicado que la actuación se enmarca en la "estrategia de firmes sostenibles" del Ministerio, que busca rehabilitar la red utilizando "técnicas innovadoras y medioambientalmente sostenibles".

Muñoz ha detallado que se emplearán mezclas semicalientes, que frente a las convencionales de mezcla caliente permiten "reducir el consumo energético y, con ello, el efecto invernadero", y que se utilizará "un 30% de asfalto recuperado". "Es una actuación bastante ambiciosa, de 2,3 millones de euros, y estaremos aquí unas semanas más trabajando", ha señalado, avanzando que, una vez finalizada la nueva capa de rodadura, se pintará todo el tramo y se repondrá la señalización.