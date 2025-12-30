Lastra destaca que las políticas del Gobierno refuerzan "el crecimiento y la igualdad de oportunidades" en Asturias

Archivo - La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha afirmado que las políticas públicas del Ejecutivo central "refuerzan el crecimiento y la igualdad de oportunidades" en el Principado, durante la presentación del balance del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo' de 2025.

Lastra ha señalado que Asturias registra más afiliaciones a la Seguridad Social, más contratos indefinidos y mejores pensiones que en años anteriores, consolidando lo que ha calificado como "escudo social". Según los datos aportados, las afiliaciones se han incrementado en 32.238 respecto a noviembre de 2018, los contratos indefinidos un 175% en comparación con 2019, y la pensión media de jubilación alcanza los 1.779 euros mensuales, 439 euros más que en 2018.

También destaca la aprobación del Real Decreto-Ley del 23 de diciembre que garantiza la revalorización de las pensiones en 2026 un 2,7% con carácter general y entre un 7% y un 11,4% para las mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En Asturias, el IMV cuenta con 43.331 perceptores y el Bono Social Eléctrico con 43.482 beneficiarios.

Las becas del curso 2024/2025 alcanzan las 15.702, mientras que el Principado recibirá 4.192 millones de euros entre entregas a cuenta y la liquidación de 2024, un 6,1% más que el ejercicio anterior. La senda de déficit propuesta para 2026-2028 concede además un margen fiscal de 103 millones.

La delegada ha recordado que, desde la llegada del actual Gobierno, los recursos para financiar servicios públicos en Asturias se han incrementado un 37,7%, con 6.438 millones adicionales. La condonación de deuda alcanza los 1.508 millones, lo que reducirá el endeudamiento autonómico un 36% respecto a 2023.

En materia de movilidad, Lastra señala el próximo lanzamiento del Abono Único de Transportes, con el modelo asturiano de la tarjeta Conecta como referente. Permitirá viajar por toda España en trenes de media distancia, cercanías y autobuses estatales por una tarifa mensual de 60 euros -30 para menores de 26 años-, manteniéndose además la gratuidad de los cercanías en Asturias durante 2026.

VIVIENDA

La inversión en vivienda supera los 285 millones de euros, con fondos destinados a planes estatales, programas de rehabilitación, el Bono Joven y préstamos ICO. En el ámbito de digitalización y modernización, la inversión creció un 1.605% en siete años, hasta los 262,7 millones, con programas como el Kit Digital que ha beneficiado a 65.637 personas en la región.

Lastra también ha subrayado el aumento del 199% en las inversiones del Ministerio de Industria y Turismo desde 2019, hasta los 604,9 millones, y la continuidad del apoyo al tejido productivo y los sectores innovadores. Concluye que el Gobierno "seguirá comprometido con el desarrollo socioeconómico, las políticas sociales, la igualdad y la lucha contra la violencia de género", para que "nadie se quede atrás".