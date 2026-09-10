Lastra dice que Mieres es un municipio seguro y acusa a la extrema derecha de tratar de generar sensación de inseguridad

Junta de Seguridad Local de Mieres. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado este miércoles, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de Mieres, que el municipio "es muy seguro", con una tasa de criminalidad por debajo de las medias nacional y asturiana, y ha advertido contra los grupos que, a su juicio, intentan trasladar una imagen de inseguridad vinculada a los pisos de consumo existentes en la localidad.

Así Lastra ha incidido en que "determinados grupos y movimientos de extrema derecha" están intentando aprovechar la situación de los pisos de consumo para generar la sensación de que Mieres es un municipio inseguro y trasladar una imagen negativa de sus habitantes.

"A mí me gusta hablar muy claro y esto es lo que está sucediendo", ha señalado, antes de defender que los mierenses son "personas honradas, honorables, trabajadoras y, sobre todo, que respetan el Estado de Derecho". "Quien intente trasladar esa sensación contra Mieres y contra los mierenses se equivoca", ha advertido Lastra, quien ha considerado que estas posiciones recibirán el rechazo tanto de los vecinos de Mieres como del conjunto de Asturias.

Asimismo, ha defendido que "no se puede construir nada desde el odio y desde la persecución a los demás", aunque ha admitido que estas posiciones puedan responder a motivos ideológicos.

Lastra ha explicado que la reunión ha tenido carácter extraordinario y ha permitido abordar "caso a caso" las cuestiones planteadas por las asociaciones de vecinos y comerciantes, entre ellas los problemas de convivencia relacionados con algunos pisos de consumo.

La delegada del Gobierno ha resaltado la "extraordinaria colaboración" y la "gran coordinación" existente entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Local, así como la relación con las asociaciones vecinales y de comerciantes y la implicación de la ciudadanía.

Ha señalado que esta coordinación se traduce en una importante labor de prevención y en una elevada tasa de resolución de los delitos que se cometen en el municipio.

En relación con los pisos de consumo, Lastra ha querido precisar que no se trata de "narcopisos", sino de viviendas en las que residen personas consumidoras de drogas y que, en determinados bloques, están generando problemas de convivencia con el resto de vecinos.

Según ha explicado, durante la reunión se ha trasladado a las asociaciones la actividad policial y de investigación que se está desarrollando, así como la situación concreta de estos inmuebles, y se ha garantizado a los vecinos que los cuerpos de seguridad están "a su disposición para aquello que necesiten".

La delegada ha considerado que las asociaciones se han marchado de la reunión "tranquilas" y convencidas de que las actuaciones se están desarrollando correctamente.

En este sentido, ha insistido en que "lo más importante" es trasladar el mensaje de que Mieres es un municipio seguro. "Lo es", ha recalcado.