Lastra (FSA-PSOE) acusa a la derecha de querer acabar con la legislación contra la violencia de género

Archivo - La vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra. - PSOE - Archivo

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de la FSA-PSOE al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha llamado este domingo a la "movilización máxima" el próximo 29 de noviembre para "proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas". "Frente a lo que defendemos los socialistas, lo que está propugnando la derecha, es acabar con la legislación contra la violencia de género", ha afirmado.

En declaraciones realizadas a los medios tras asistir al IV Congreso de Prevención de Violencia de Género celebrado en Avilés, la también vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE ha advertido de que "cuando alguien cuestiona la lucha contra la violencia de género, lo que está haciendo es defender a los agresores y abandonar a las víctimas".

"No nos podemos permitir ni un paso atrás, no nos podemos permitir involución y para eso tenemos que ir a la movilización máxima el 29 de noviembre", ha aseverado. La dirigente socialista ha insistido en que la violencia de género "existe, es una realidad".