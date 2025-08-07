Lastra llama a la prudencia y disfrute con "tranquilidad" el fin de semana con el Descenso del Sella y Xiringüelu

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha subrayado este jueves la importancia del dispositivo de seguridad previsto para uno de los grandes fines de semana festivos del verano en la región, con la celebración del Descenso Internacional del Sella, entre Arriondas y Ribadesella, y el Xiringüelu, en Pravia.

El Descenso Internacional del Sella congregará a miles de personas en la comarca oriental, por lo que el operativo contará con un refuerzo especial de la Guardia Civil, incluyendo unidades desplazadas desde otros puntos de España, debido a la gran afluencia de público prevista. "Solo el Rocío despliega una fuerza semejante. En esta zona se concentran hasta 300.000 personas, y eso exige una planificación extraordinaria", ha subrayado en Oviedo.

El dispositivo, que será presentado oficialmente mañana, contará además con la colaboración de policías locales, seguridad privada y efectivos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, todo ello orientado a garantizar que el evento se desarrolle con total normalidad.

La delegada ha recalcado que tanto el Descenso del Sella como el Xiringüelu son "fiestas multitudinarias pero muy seguras", gracias al despliegue coordinado de medios.

Asimismo, ha lanzado un mensaje de precaución ante las altas temperaturas previstas durante el fin de semana. "Pedimos a la ciudadanía que sea prudente, que beba agua, que busque la sombra y que se cuide para evitar cualquier tipo de problema", ha señalado.

"Lo que queremos es que la gente disfrute, que lo haga con tranquilidad y en condiciones de máxima seguridad", ha concluido.