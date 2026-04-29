Lastra se muestra solidaria con los mineros encerrados y recuerda límites de actuación del Gobierno en una mina privada

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, visitando las obras de rehabilitación del firme en la N-634 entre Navia y Valdés. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha trasladado este miércoles su "solidaridad" con los mineros encerrados en la mina de Tormaleo y "con toda la plantilla", a la que, ha recordado, "se le adeudan diez pagas y dos extraordinarias", una situación que ha calificado de "dramática" para los trabajadores, y ha recordado los límites de actuación del Gobierno en una mina privada.

Lastra ha explicado que el jueves por la tarde la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, remitió una comunicación tanto a la Delegación del Gobierno como al Principado de Asturias, a la Consejería de Industria, informando del encierro, y que desde la Delegación se contactó con la Consejería de Industria. Ha detallado que la Consejería acudió a la mina con dos actuarios y se puso en contacto con el director facultativo, pero no se presentó en la mina, por lo tanto los actuarios no pudieron entrar, "porque no se puede entrar en una mina sin el director facultativo".

"Ante lo acontecido, lo que hicimos fue esa orden de desalojo voluntaria, porque tampoco la Guardia Civil puede entrar a sacar a los mineros en una mina privada", ha subrayado, incidiendo en los límites legales de actuación de la Administración General del Estado en este tipo de explotaciones.

La delegada ha reconocido que le "sorprendió" la carta de la alcaldesa de Ibias, en la que se preguntaba si se había solicitado autorización a la Delegación para el encierro, y ha matizado que a este organismo se le comunican "concentraciones, manifestaciones, cuando es en la vía pública", pero "en un espacio privado no", algo que, ha dicho, "creo que sabe toda España y creo que la alcaldesa de Ibias debería saberlo".

Lastra ha añadido que la Guardia Civil ha estado allí todos estos días y sigue pasando por la mina de vez en cuando para ver cómo se encuentran los mineros, pero ha insistido en que, mientras no se presente el director facultativo, nadie puede entrar en la mina de manera oficial por parte de la Administración General del Estado y, por lo tanto, tampoco podemos entrar a sacar a los mineros. "Lo que tienen es la solidaridad democrática", ha remarcado.