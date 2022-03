Lastra (PSOE) afirma que la autonomía para el Sáhara responde a las "necesidades" de todas las partes

A pesar de las críticas de Unidas Podemos afirma que la coalición está "fuerte" y seguirá "hasta las próximas elecciones"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado este sábado en Oviedo que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara responde a las necesidades de España, de Marruecos "y también de una parte importante del pueblo saharauhi".

En ese sentido, ha señalado que el hecho de que España acepte este plan es "una buena noticia" ya que supone que comiencen "unas nuevas relaciones con Marruecos", que en todo caso ha enmarcado "en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas". Preguntada sobre si este cambio en la postura de España supone una traición al pueblo saharaui, Lastra ha respondido con un rotundo "no".

Así lo ha indicado la número dos del PSOE en una rueda de prensa celebrada en Oviedo en el marco de la celebración del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA), donde ha situado esta nueva postura en política exterior dentro del "contexto de incertidumbre internacional" por la guerra en Ucrania y dentro de "la cooperación y respeto" entre países.

La postura del presidente Pedro Sánchez de aceptar el plan de autonomía planteado por Marruecos, adoptada de manera unilateral por el también líder del PSOE y que deja al Sáhara bajo soberanía marroquí aunque con algunas competencias cedidas, ha sido criticada por los ministros de Unidas Podemos.

Con todo, Lastra ha negado que esto supongo una crisis con sus socios en el Ejecutivo. "Llevo escuchando que tenemos crisis con Podemos desde antes de que se formara el Gobierno", ha querido indicar, para aclarar que PSOE y Unidas Podemos son "fuerzas políticas distintas" que aunque tienen "discrepancias" forman un "Gobierno fuerte que seguirá hasta las próximas elecciones" que serán "cuando toquen".

En ese sentido, ha querido recordar que los únicos gobierno "que han fracaso" hasta la fecha han sido los formados por las fuerzas de derecha y ha puesto de ejemplo el caso de Castilla y León y Madrid, donde gobernaba PP y Ciudadanos y hubo elecciones anticipadas.

Por otro lado, se ha referido a las criticas del candidato a liderar el PP, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Pedro Sánchez de romper "el principio básico predominante de que la política exterior es de consenso, diálogo, reflexión y discusión parlamentaria", y que ha advertido de que "un cambio drástico en materia exterior no puede ser decisión de un Gobierno y menos de un partido".

En respuesta a estas palabras del futuro líder del PP, Lastra ha recordado que la política exterior de España es una cuestión que compete al presidente del Gobierno y al ministro de Exteriores, el que, ha recordado, ya ha anunciado que va a comparecer en el Congreso.

Además, ha ironizado con el liderazgo de Feijóo: "No se puede ser líder para unas cosas y no para otras, porque del acuerdo infame en Castilla y León no quería que le preguntarán porque todavía no era el líder. Ahora sí. Que nos diga con quién tenemos que hablar mientras no se celebra el Congreso del PP. Si tenemos que hablar con Feijóo, con Ayuso que es la que manda o con Vox que es quien los arrastre a hacer todo lo que está haciendo. Me gustaría que nos lo aclarara", ha sentenciado.

