Leather Boys celebra su aniversario con un concierto en las fiestas de San Agustín

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vermús musicales son una de las novedades de las fiestas de San Agustín, en el recinto ferial de La Exposición, en Avilés. Comienzan este sábado, 23 de agosto, con una celebración muy especial, la de los 20 años en la carretera de Leather Boys.

Será a las 13.00 horas, con entrada libre. Para la ocasión, la banda fundada en 2005 por Luis Miguel Díaz Valdés y Luis Alberto Herrero Sariego contará con numerosos amigos artistas invitados, así como algunos de sus antiguos integrantes.

Como ellos mismos recuerdan, han llegado a pasar por sus filas la friolera de 15 bateristas. A lo largo de su carrera, Leather Boys ha editado cuatro discos de temas propios, numerosos singles, un álbum recopilatorio y hasta un libro autobiográfico en el que relatan sus historias.

Además, han tocando en todo tipo de salas. El grupo tiene casi listo un nuevo trabajo discográfico, que verá la luz después del verano. Leather boys se formó a en el verano de 2005 cuando dos amantes de la música, Luis miguel Díaz Valdés (nacido en Avilés) y Luis Alberto Herrero Sariego (nativo de Vistrimir, Mieres), se conocieron en una tienda de discos que regentaba este último. Teniendo ambos gustos musicales similares, comenzaron a hablar de montar un grupo inspirado en el hard rock y punk rock.