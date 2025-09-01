Ledo agradece públicamente a los sindicatos de la concertada que hayan respaldado la propuesta

Reunión del Gobierno con representantes de la enseñanza concertada - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturaino, Eva Ledo, ha agradecido públicamente a las tres principales organizaciones sindicales de la red de enseñanza concertada -Oteca, USO y FSIE- a su propuesta para mejorar la calidad educativa.

Ha sido este lunes cuando las bases de las organizaciones han aceptado el planteamiento de Educación, tras llevar a cabo una consulta con las bases de cada organización sindical, y han decidido desconvocar la huelga prevista para los días 9 y 15 de septiembre.

"Estoy satisfecha por este respaldo que hace posible el mejor acuerdo posible. Les pedí un voto de confianza, me lo han dado, y desde este momento comenzaremos a trabajar para poner en marcha todas las medidas comprometidas", ha declarado.

Desde el Principado han recordado que las dos patronales del sector, CECE y Gestión y Escuelas Católicas ya expresaron su apoyo el pasado viernes durante la última reunión de la mesa de negociación. Sin embargo, CCOO y UGT han votado en contra del acuerdo.

Desde Educación han explicado que iniciarán de inmediato la redacción del documento definitivo, con el objetivo de firmarlo durante el mes de septiembre. El texto priorizará la mejora de la calidad educativa del alumnado y atenderá también reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y salariales del profesorado.

Entre las principales medidas acordadas destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, lo que permitirá mejorar la atención al alumnado, contribuir al mantenimiento del empleo y reforzar las plantillas docentes.

En materia de atención a la diversidad, han añadido, la Consejería elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado.

Otro avance será la reducción de la carga burocrática. La Administración se ha comprometido a digitalizar el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y debe ser remitido a la Consejería de Educación.

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado: 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

Asimismo, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado, que requiere una acreditación específica para poder impartir distintas materias, facilitando así la gestión y el desarrollo profesional del personal docente.

Este acuerdo con la red concertada se produce apenas dos meses después de la firma del pacto Asturias Educa, suscrito entre el Gobierno del Principado y las principales organizaciones sindicales para la enseñanza pública.