Ledo insiste en que la propuesta para la educación concertada es "una buena propuesta"

La consejera de Educación, Eva Ledo, en el centro, junto al resto de autoridades, durante la entrega de premios del LIV Descenso Internacional del Río Deva. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha insistido este sábado en que la propuesta de mejora para la red concertada tras dos meses de negociaciones es "una buena propuesta" que viene a mejorar las condiciones de la educación concertada.

En unas declaraciones a los medios durante su participación en el descenso del río Deva, ha subrayado que la propuesta "contiene medidas que atienden a la diversidad del alumnado, medidas que atienden a la desburocratización, un incremento de la ratio de profesorado por unidad que también es muy importante y también atiende a unas mejoras en las condiciones salariales de los docentes".

La responsable de Educación ha insistido en que esta es la mejor oferta posible dadas las limitaciones presupuestarias actuales. "Es la mejor propuesta que se puede ofrecer en las condiciones de limitación presupuestaria que tenemos actualmente", ha manifestado, subrayando que las condiciones están "muy muy ajustadas".

Entre los objetivos principales de la propuesta, Ledo ha destacado la necesidad de desbloquear la situación de congelación salarial. "Es el momento de desbloquear la situación de congelación salarial que se arrastra en la red concertada desde hace 15 años", ha afirmado.

La consejera ha expresado su deseo de que el próximo lunes se produzca una votación favorable. "Me gustaría muchísimo que el lunes tuviéramos un voto, una posición favorable hacia esta propuesta y que pudiéramos empezar a trabajar por hacer realidad estas medidas", ha concluido, comprometiéndose a implementar las medidas durante la presente legislatura.