Ledo justifica los retrasos en el CP Jovellanos (Vegadeo) y en la escuela de Muros y trabaja para reactivar las obras

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha anunciado este jueves en la Comisión de Educación de la Junta General que el proyecto de rehabilitación energética del Colegio Público Jovellanos de Vegadeo está en fase de adjudicación para su revisión técnica, paso previo necesario para iniciar la licitación de las obras.

Según explicó la consejera, actualmente se está a la espera de que el arquitecto adjudicatario presente la documentación necesaria para formalizar la contratación. A partir de ahí, dispondrá de un plazo de tres meses para adaptar el proyecto, redactado en 2021, a las condiciones actuales. Una vez completada esa fase, deberá ser remitido al Departamento de Supervisión e Inspección, dado que el presupuesto previsto supera los 500.000 euros, lo que exige la supervisión previa antes de licitar la obra.

"Estamos hablando de un proyecto que en su origen superaba el millón de euros y que ahora requiere actualización", ha indicado Ledo, que ha asegurado que el Ejecutivo está cumpliendo con los compromisos adquiridos con el centro. "Lo estamos haciendo", ha remarcado al ser preguntada por la diputada del PP Gloria García sobre este asunto.

Durante su intervención, García ha criticado la gestión del Gobierno asturiano respecto a este centro y ha calificado los anuncios como "una tomadura de pelo a nivel superlativo". García ha recordado que el proyecto fue presentado públicamente en 2021 y que, desde entonces, "solo ha habido promesas incumplidas". "Empezamos con 1.279.000 euros, luego fueron 500.000, más tarde 450.000, y ahora volvemos a hablar de 500.000. Lo único que hacen es marear la perdiz", ha reprochado.

Asimismo, ha denunciado que la única actuación de la Consejería fue "anunciar obras diez minutos antes de que el PP compareciese ante los medios en la puerta del colegio", lo que a su juicio demuestra la falta de voluntad política para ejecutar las mejoras. "Llevamos cuatro años escuchando 'vamos a hacer' y no se ha hecho absolutamente nada", ha sentenciado.

Por su parte, Ledo ha defendido que el Principado asumió la actuación tras no prosperar la solicitud del Ayuntamiento de Vegadeo a una línea de financiación estatal en 2022, y que desde 2023 el Gobierno autonómico trabaja en el proyecto. Además, ha confirmado que en los presupuestos de 2025 hay consignados 450.000 euros para acometer la revisión técnica y avanzar hacia la ejecución de la obra.

ESCUELA INFANTIL DE MUROS

La diputada del PP asturiano también ha mostrado su interés por conocer cuál es la situación de la escuela infantil de Muros del Nalón, cuyas obras se encuentran paralizadas, ha reprochado al Gobierno autonómico los retrasos acumulados y la falta de explicaciones claras.

"En noviembre de 2023 se anunció que esta escuela sería una de las pioneras de la red autonómica. En junio de este año se abrió matrícula, pero los ocho niños admitidos siguen sin centro. Se nos dijo que las obras durarían cuatro meses, pero se pararon en primavera y a día de hoy seguimos sin plazos ni certezas", ha señalado García.

La Consejería de Educación se encuentra actualmente en proceso de resolución del contrato de obras para la construcción de la escuela de 0 a 3 años, tras constatar que la empresa adjudicataria incumplió una de las cláusulas esenciales del contrato, al ejecutar menos del 14% de la obra en el plazo previsto. Así lo ha explicado la consejera de Educación.

"El contrato se firmó en febrero y, pasados tres meses, ni siquiera se había ejecutado un 14% de la obra, por lo que se decidió resolverlo", ha precisado Ledo, quien ha señalado que ya se han iniciado los trámites para retomar el proyecto a través de una solución alternativa.

Según la consejera, la empresa apenas ejecutó trabajos mínimos como cimentaciones, algunos elementos de saneamiento y muros de cierre, por un valor total de 31.000 euros, repartidos en cinco certificaciones, de las cuales solo tres fueron por obra realmente realizada. "Estamos hablando de una ejecución mínima que no justificaba seguir esperando", ha subrayado.

Ledo ha reiterado que el objetivo del Principado es dotar "cuanto antes" al concejo de Muros de Nalón con una escuela infantil de primer ciclo. "Estamos trabajando con el centro y el Ayuntamiento para aprovechar lo ya ejecutado y avanzar en la reactivación del proyecto", ha afirmado.