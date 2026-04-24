La Legión 501 convierte Gijón en capital galáctica: Desfile Star Wars el 3 de octubre

Presentación, en el Ayuntamiento de Gijón, del XVI Training Day. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gijón se convertirá el próximo 3 de octubre en capital de la Alianza Galáctica, al acoger la celebración del XVI Training Day, organizado por la Legión 501, entidad internacional de trajes de Star Wars integrada y dirigida por fans de la saga.

El evento reunirá a más de 500 personajes de la saga que desfilarán desde el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' hasta el centro de la ciudad. A esos 500 personajes se sumarán otras tantas personas de apoyo, lo que formara una caravana de más de 1.000 personas.

Así se ha destacado durante la presentación del evento este viernes, en el Consistorio gijonés, en la que ha participado la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, el presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, y Santiago Jiménez Treviño, Luis Jiménez Treviño y Sara Parcero Iglesias, integrantes de la 501st Legion - Spanish Garrison-.

Pumariega, por su parte, ha destacado que no se trata solo de una reunión que traerá a cientos de personas, sino que todos los gijoneses "van a tener la oportunidad de disfrutar del ambiente y el colorido espectacular que vamos a poder disfrutar en las calles de la ciudad".

Por su lado, Suárez ha resaltado que Gijón se convertirá en un escenario "vivo" durante el mes de octubre, gracias a esta cita que combina "cultura, turismo, participación ciudadana, y solidaridad".

Este ha explicado que el Training Day de la Spanish Garrison, Guarnición española de la Legión 501, es la cita anual del mayor club mundial de fans que recrean trajes de Star Wars con calidad cinematográfica.

Asimismo, ha señalado que el gran desfile que se va a organizar es "de carácter benéfico" y ha apuntado que, en los últimos años, se ha celebrado en ciudades como Córdoba, Salamanca, Sevilla, Madrid o Zaragoza, congregando a miles de personas. En este caso, la recaudación de fondos irá destinada a la beca 'Manu Barrera de investigación contra el cáncer infantil', promovida por la asociación asturiana 'Deporte Vs Cáncer Infantil'.

Al tiempo, ha apuntado que en el desfile y actividades del Training Day se incluye la participación del resto de asociaciones de costume hermanas: la Rebel Legión- Spanish Base, que aúna a los personajes "buenos" de la saga, y el Clan Dxun Wraithguard de Mando Mercs Costume Club, que se centra en el mundo de los Mandalorianos.

También participarán las asociaciones de constructores de droides R2Builders y Astromech-Spain, así como la Fundación The Pink Force. Este acontecimiento será la edición más internacional celebrada hasta la fecha, con asistentes llegados de países como Portugal, Francia, Dinamarca, Noruega y Méjico, que convertirán Gijón en el centro del Imperio Galáctico.

A lo largo de la semana previa al desfile habrá otras actividades con los componentes de la Legión 501 que, vestidos con sus uniformes, estarán en distintos photocalls distribuidos por la ciudad y con el objetivo de recoger fondos para un proyecto solidario.

Sobre la Legión 501, se ha señalado que es una organización internacional reconocida y amparada por LucasFilm y Disney con más de 15.000 miembros activos (más de setecientos en España) dedicada a mantener vivo el universo de Star Wars mediante el uso de trajes de alta calidad que retratan a los villanos de la saga.