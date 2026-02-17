'Les amigues Caparines' gana el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias del Antroxu 2026 en Avilés

Charangas en Avilés por el Carnaval - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agrupación 'Les amigues Caparines' ha resultado ganadora de los Premios del Antroxu 2026 en Avilés, en su modalidad Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias. En esta edición, el Festival ha vuelto a su ubicación original, en el escenario de la plaza de España.

En total, se han entregado 1.400 euros en premios. 'Les amigues Caparines', con 244 puntos, han recibido 600 euros; 'Los Pingos Antroxaos', con 230 puntos han recibido 400; y 'Las mil y una Viudis', con 229 puntos, perciben 300 euros. Finalmente, el cuarto premio, de 100 euros, ha recaído en la agrupación 'Los Chigres del Norte', con 228 puntos.

En el festival han participado ocho charangas, que han tenido que interpretar dos piezas con letra propia y con una duración máxima total hasta diez minutos. Han participado 'La Orquestina La Pecera', 'Les Amigues Caparines', 'Los Pingos Antroxaos', 'Los Arrexuntaos', 'Los Chigres del Norte', 'La Hermandad', 'La Reciella Repunante', 'Las Mil y Una Viudis'.