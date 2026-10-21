Les Escuelines suman 15 centros municipales y alcanzan los 45 ayuntamientos adheridos

El Principado firma los convenios con otros nueve ayuntamientos para integrar sus 15 escuelas municipales de 0 a 3 años en la red autonómica - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha formalizado este miércoles los convenios para integrar 15 escuelas municipales de primer ciclo de Infantil, con 656 niños matriculados, en la red pública, autonómica y gratuita de Les Escuelines/As Escolías. Con este tercer bloque, son ya 45 los ayuntamientos adheridos al proyecto, que se extenderá a 70 de los 78 concejos asturianos.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha firmado los acuerdos con los ayuntamientos de Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio. Los centros incorporados suman 54 unidades y cuentan con una plantilla de 126 trabajadoras, entre directoras y técnicas de Educación Infantil (TEI).

Las escuelas integradas se distribuyen en cinco centros en Langreo, dos en Llanes y otros dos en San Martín del Rey Aurelio, mientras que los seis restantes concejos incorporan uno cada uno. La red autonómica cuenta actualmente con 95 centros operativos, 40 procedentes de la extensión y 55 de la integración, con un total de 2.904 menores matriculados en 238 unidades.

La integración de las escuelas municipales de Oviedo y Gijón está prevista para 2027, año en el que también se inaugurará dos nuevos centros en los colegios públicos Santa Olaya y Rey Pelayo, en Gijón. Antes, está prevista la apertura de otras cuatro escuelinas correspondientes a las dos primeras fases de extensión de la red.