Libera moviliza a 45 voluntarios para limpiar y analizar basuraleza en entornos fluviales de Asturias

Residuos - LIBERA

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 personas voluntarias participarán en Asturias en la novena edición de la campaña de ciencia ciudadana '1m2 por el campo, los bosques y el monte', impulsada por Libera, proyecto de SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes.

Entre este sábado 29 de noviembre y el 14 de diciembre se desarrollarán tres puntos de recogida en entornos fluviales de Gijón y Oviedo, concretamente en la Senda del Río Peñafrancia y en las inmediaciones del río Nora, dos espacios naturales muy frecuentados donde se retirarán y caracterizarán residuos abandonados.

La iniciativa forma parte de una convocatoria estatal que combina acción ambiental y ciencia ciudadana para mejorar el conocimiento sobre la basuraleza y su impacto en los ecosistemas naturales.

En la anterior edición de '1m2 por el campo, los bosques y el monte', cerca de 6.500 personas voluntarias participaron en toda España, recogiendo 6,6 toneladas de basuraleza en 399 puntos terrestres, demostrando el valor de la acción local para afrontar un problema ambiental global.