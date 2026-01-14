Licitada la asistencia técnica para la vigilancia ambiental de los dragados en 15 puertos autonómicos

Puerto de Lastres - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado el servicio de asistencia técnica para la vigilancia ambiental de las operaciones de dragado y el seguimiento de las zonas de vertido que se realizarán en 15 puertos autonómicos. La inversión prevista asciende a 264.437 euros y el plazo de ejecución del servicio será de 24 meses.

Estas labores se enmarcan en el programa de dragados, que prevé actuaciones en los puertos de Figueras, Viavélez, Navia, Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, San Esteban, La Arena, Luanco, Candás, El Puntal, Lastres, Ribadesella, Llanes y Bustio, con el objetivo de garantizar la operatividad y seguridad de las infraestructuras portuarias. El desarrollo de estos trabajos, que se llevarán a cabo entre este año y el próximo, está sujeto a las condiciones meteorológicas y marítimas, según ha precisado el Principado en nota de prensa.

La vigilancia ambiental durante las operaciones se desarrollará según las directrices para caracterizar el material dragado y reubicarlo en aguas del dominio público marítimo-terrestre. Estas actuaciones aseguran que se cumpla la normativa ambiental y se minimizan los posibles impactos sobre el medio marino.