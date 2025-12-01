Licitadas las obras para habilitar el nuevo Espacio Joven en el Edificio Fuero

Espacio Joven de Avilés. - AYTO AVILÉS

OVIEDO/AVILÉS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha licitado el contrato de ejecución de obras para la habilitación del nuevo Espacio Joven, que se habilitará en la planta semisótano del Edificio Fuero, en la calle Fernando Morán.

Según ha informado el consistorio avilesino, será un lugar para el encuentro y convivencia en el que no sólo poder participar en las actividades programadas, sino también compartir tiempo libre con otras personas jóvenes de la ciudad y sacar partido al moderno equipamiento que será puesto a disposición de todos y todas.

La concejala de Juventud, Raquel Ruiz, aseguró que el compromiso del Gobierno local es ofrecer a la juventud un entorno seguro, accesible y creativo que favorezca la socialización y la construcción de comunidad.

"En un momento en el que muchas relaciones se dan en lo digital, este nuevo Espacio Joven busca fortalecer los vínculos, reducir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional mediante actividades culturales, lúdicas y de participación. Cada sala, cada uso y cada detalle del futuro Espacio Joven nace de lo que la propia juventud ha planteado en el proceso participativo. El objetivo es que sea un espacio vivo, donde desarrollar iniciativas culturales, sociales y creativas, y donde las personas jóvenes se sientan escuchadas, acompañadas y protagonistas", dijo.

La actuación contempla que se intervendrá sobre una superficie total de 387 metros cuadrados en los que está previsto generar varias estancias, entre las que destaca un gran espacio diáfano compartido de 120 m2 que podrá albergar actividades diversas, dada su amplitud y versatilidad. Así, está previsto que en él se desarrollen usos lúdicos (futbolín, mesa de ping-pong, mesas para juegos...) y culturales (espacio de lectura, punto de intercambio, amigurumi...).

Una de las estancias más destacadas del nuevo Espacio Joven será la zona audiovisual, que con 50,68 m2 contará con un área capaz de albergar proyecciones, así como un pequeño auditorio con escenario y paredes que dispondrán de espejos, para acoger actividades culturales y creativas como teatro, baile, música, etc.

Además, se habilitarán dos peceras de 9,40 m2 que contarán con aislamiento acústico para llevar a cabo ensayos, emisiones y/o grabaciones sonoras (incluyendo las emisiones de Radiadora, la radio joven de Avilés), audiovisuales (talleres de cortos) o musicales.