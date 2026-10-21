Licitadas las obras de remodelación del antiguo centro educativo de Valliniello

El Gobierno de Asturias licita por 6,2 millones las obras de la Manzana del Talento de Valliniello, que se desarrollarán en 20 meses. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha sacado a licitación las obras de remodelación del antiguo centro educativo de Valliniello, en Avilés, que se transformará en la Manzana del Talento y el Emprendimiento Industrial.

El contrato, gestionado por la Agencia Sekuens, cuenta con un presupuesto base de 6,2 millones (IVA incluido), cofinanciado por el Fondo de Transición Justa (FTJ), y un plazo de ejecución de 20 meses desde la comprobación del replanteo.

Desde el Gobierno asturiano han indicado que esta intervención constituye la primera fase de la actuación prevista para el desarrollo de la Manzana del Talento y permitirá recuperar el recinto del antiguo instituto y centro de Formación Profesional de Valliniello, situado en Los Carbayedos.

REHABILITACIÓN INTEGRAL

La actuación contempla la rehabilitación integral de un edificio de 2.082 metros cuadrados que se destinará a actividades de investigación e innovación, proyectos empresariales emergentes y transferencia de conocimiento.

También se incluye la demolición de otros cuatro inmuebles, con una superficie conjunta próxima a los 6.000 metros cuadrados. La licitación contempla, además, la urbanización de la parcela, la instalación de un nuevo cerramiento perimetral y la creación de accesos rodados, aparcamientos y zonas verdes.

Las propuestas podrán presentarse hasta el 9 de noviembre y la documentación necesaria está disponible en la plataforma de contratación del sector público: https://acortar.link/VlacuU

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha indicado que con esta licitación se da un paso decisivo para convertir Valliniello en un espacio de referencia para la innovación empresarial e industrial.

"Después de impulsar el procedimiento para seleccionar a la entidad que dirigirá la gestión y dinamización del complejo, ahora activamos la transformación física del recinto", ha precisado.

La segunda fase de la actuación contempla la construcción de un edificio modular destinado a la demostración tecnológica y experimentación industrial, con una superficie aproximada de 1.728 metros cuadrados.