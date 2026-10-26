Licitado en 20,8 millones el contrato de medios aéreos del Servicio de Emergencias

Archivo - Helicóptero del SEPA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) ha licitado el contrato de medios aéreos y apoyo logístico del organismo, con un presupuesto de 20.838.895 euros y un plazo de ejecución de tres años desde el 1 de enero de 2027, prorrogables a dos ejercicios más. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23 de noviembre.

Según ha informado el Gobierno asturiano este lunes, la contratación permitirá atender operaciones de búsqueda y rescate, salvamento, asistencia y traslados sanitarios, vigilancia y extinción de incendios, transporte de personal y carga, y actuaciones de protección civil.

También incluye el apoyo logístico a las emergencias y el suministro de combustible para aeronaves. Esta medida garantizará la disponibilidad de recursos especializados para intervenciones que requieren apoyo aéreo en zonas de difícil acceso.

El primer lote contempla la disponibilidad de tres helicópteros, uno de tipo A y dos de tipo B, además de un incremento de las horas de vuelo contratadas. El servicio contará con personal médico de rescate helitransportado con presencia física las 24 horas del día. También incluye las tripulaciones y los medios necesarios para garantizar el funcionamiento de las aeronaves.

Estos recursos permitirán desarrollar misiones de búsqueda y rescate, salvamento y asistencia sanitaria urgente, así como apoyar las intervenciones de los equipos terrestres cuando sea necesario. Además, la presencia médica permanente, uno de los elementos destacados del contrato, garantizará la disponibilidad de estos profesionales para las operaciones de rescate con helicóptero.

El segundo lote comprende el servicio de aeronaves no tripuladas, que contará con un mínimo de tres drones profesionales y pilotos disponibles las 24 horas del día. Estos dispositivos permitirán obtener información aérea sobre el escenario de una emergencia y apoyar las labores de reconocimiento y evaluación.

Desde el Gobierno autonómico explican que el contrato se enmarca en el proceso de adaptación del sistema público de emergencias a la evolución de los riesgos y a las necesidades de intervención.

En este contexto, el Consejo de Gobierno aprobó el 15 de junio de 2026 el proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, orientado a avanzar hacia un modelo integral de prevención, planificación y respuesta, reforzar la coordinación operativa y consolidar el papel del Sepa en la dirección de las actuaciones sobre el terreno.

La iniciativa también aborda la preparación ante riesgos complejos, incluidos los derivados de fenómenos meteorológicos adversos y del cambio climático.