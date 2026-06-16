Lidl inicia las obras de su nueva tienda en Gijón y promoverá un nuevo vial para mejorar la movilidad

Recreación del nuevo supermercado Lidl en Gijón. - LIDL

GIJÓN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lidl ha iniciado los trabajos de construcción de su sexta tienda en Gijón, en el marco de su plan de expansión en Asturias para 2026, un proyecto que, además de ampliar su red comercial, incluirá actuaciones destinadas a mejorar la movilidad urbana en el entorno universitario.

El nuevo establecimiento se ubicará en la avenida Justo del Castillo y Quintana y su desarrollo, en colaboración con el Ayuntamiento y conforme al planeamiento urbanístico, implicará la creación de un nuevo vial rodado a través del actual Camino de la Cuchera.

Esta vía, actualmente sin salida, se transformará en una calle con un carril por sentido que conectará con la carretera de Castiello, lo que permitirá desviar tráfico procedente de la zona universitaria hacia Las Mestas, El Bibio o Somió sin pasar por la rotonda del Caballo, uno de los puntos con mayor densidad circulatoria en el acceso desde la A-8.

En cuanto al establecimiento, la previsión de la compañía es que entre en funcionamiento a finales de este año. Contará con una superficie de ventas de unos 1.630 metros cuadrados y su apertura supondrá la creación de alrededor de 20 empleos directos.

El edificio incorporará medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, como paneles fotovoltaicos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, iluminación LED y sistemas de certificación energética.

El director regional de Lidl en Asturias, Jaime Herrá, ha destacado que este proyecto "es mucho más que un supermercado", al suponer "una inversión en la ciudad, en el empleo y también en la movilidad de toda la zona universitaria".

Con esta apertura, la compañía sumará seis establecimientos en Gijón, que se añadirán a los ya operativos en las calles Ezcurdia, Muros de Galicia (Gijón-Este), avenida de los Campones, Pérez de Ayala y el ubicado en el entorno del AS-II.

REFUERZO DE LA PRESENCIA EN ASTURIAS

Herrá ha enmarcado este proyecto en el 30 aniversario de Lidl en el Principado, subrayando que la compañía prevé cerrar 2026 con dos nuevas tiendas: la de Gijón y la primera en Villaviciosa, que se convertirá en la séptima localidad asturiana con presencia de la cadena.

Actualmente, Lidl cuenta con 12 establecimientos en Asturias -cinco en Gijón, dos en Oviedo, dos en Avilés y uno en Grado, Siero y Langreo- y una plantilla de alrededor de 300 trabajadores, cifra que aumentará con las nuevas aperturas.

Asimismo, el responsable regional ha incidido en el compromiso de la compañía con los proveedores locales, con productos como sidra, lácteos o embutidos que, además de venderse en Asturias, se distribuyen en tiendas de Lidl en otros países europeos.