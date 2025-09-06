Las limpiezas voluntarias de Cogersa retiran cerca de 3 toneladas de residuos en lo que va de año

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de limpiezas voluntarias de Cogersa ha permitido retirar 2.962 kilos de residuos en distintos espacios naturales de Asturias durante lo que va de 2025, gracias a la participación de casi 1.500 personas en un total de 27 batidas organizadas en colaboración con 37 ayuntamientos.

Los residuos recogidos -principalmente plásticos, chatarra y envases- se han eliminado manualmente de dunas, sendas verdes, áreas recreativas y riberas fluviales, en acciones impulsadas por asociaciones, centros educativos y empresas. La mayor parte de los desechos se retiraron en entornos de difícil acceso, según indican desde Cogersa a través de una nota de prensa.

Entre las limpiezas más destacadas por volumen, figura la realizada en el río Fuensanta (Nava), donde la Real Asociación de Pesca Asturiana retiró una tonelada de residuos; seguida por las acciones de la Asociación de Pescadores El Banzao en el arroyo El Rodical (Tineo) y de la Asociación de Amigos de Pesca en el río Noreña (Siero), con medio millar de kilos recogidos en cada caso.

También se retiraron 130 kilos en otra intervención en el río Noreña, a cargo del Ayuntamiento de Siero y voluntariado local; y alrededor de 100 kilos en las áreas recreativas del Cuadro y Romadorio, en Castrillón, y en cada una de las dos acciones desarrolladas en Soto del Barco en colaboración con la Asociación Cultural Youropía en la desembocadura del río Nalón, y en la playa de Los Quebrantos, con otros voluntarios locales liderados por el propio Consistorio.

Por número de participantes, sobresale la batida organizada por la Asociación de Vecinos Valle de Paredes (Valdés), que el pasado 16 de agosto reunió a 400 personas para limpiar cinco kilómetros del entorno de Agüera, en San Pedro de Paredes.

También destacan las movilizaciones del Ayuntamiento de Parres, con 287 personas que participaron en la limpieza de varios parques del concejo en colaboración con el alumnado del Colegio Público Río Sella; mientras que el Ayuntamiento de Muros del Nalón contó con 87 participantes en la limpieza de la playa de Aguilar, con la colaboración del Colegio Público Maestra Humbelina Alonso Carreño.

El Colegio Amor Misericordioso de Colloto (Oviedo) implicó a 59 alumnos y docentes para actuar en la Senda del Nora. Las limpiezas se han desarrollado también en otros espacios naturales como las playas de la Atalaya de Ribadesella, Verdicio y Xagó, en Gozón, Castello, en El Franco, y Arnao, en Castropol, así como Isla Entrellusa, Huelgues, Carranues y Rebolleres en Carreño; además de diez sendas verdes y áreas recreativas en los concejos de Mieres, Piloña, Siero, Cudillero, Castrillón y Quirós.

La siguiente limpieza tendrá lugar este domingo, 7 de septiembre, en el concejo de Mieres, a petición de la Real Asociación Asturiana de Pesca. Se actuará en el río Caudal a su paso por Ujo, desde la cabecera del coto hasta la desembocadura del Turón, incluyendo la senda fluvial.

INSCRIPCIÓN ABIERTO

El Consorcio mantiene abierta la inscripción en el programa de cara al otoño, un periodo que, según la vicepresidenta de Cogersa y directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, resulta "excelente" para intervenir en zonas afectadas durante el verano y prevenir el impacto de los temporales invernales.

Cogersa proporciona a los colectivos participantes materiales como guantes, bolsas, chalecos, contenedores y gestiona el transporte de los residuos hasta Serín para su tratamiento. El programa se completa con talleres educativos sobre microplásticos, que ya han llegado a más de 200 personas entre escolares, vecinos y empresas.