La lista de espera quirúrgica sube en 133 pacientes en marzo por la huelga médica y la Semana Santa

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La actividad en consultas externas crece un 10,1%, con 15.928 citas más OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mes de marzo finalizó en Asturias con 22.834 pacientes en lista de espera quirúrgica, lo que supone 133 más que en febrero (0,59%), en un periodo condicionado por el impacto acumulado de la huelga médica y la reducción de la actividad asociada a las vacaciones de Semana Santa. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) cerró ese mes con una demora media de 87 días para una operación, dos menos que en febrero. Las personas que pasaron por quirófano en marzo aguardaron una media de 120 días, cinco menos que en febrero.

El incremento mensual de la lista se concentra en el tramo de 0 a 90 días, mientras que disminuye en el intermedio, que va de los 91 a los 180. Por su parte, el número de pacientes que aguardan más de seis meses se mantiene prácticamente estable, con 2.181, una cifra inferior a la registrada en marzo de 2023 y de 2024.

En comparación con el mismo mes de 2025, la lista quirúrgica aumenta en 369 pacientes, con incrementos en especialidades como Oftalmología y Traumatología, y descensos en Cirugía General Digestiva y Urología.

Todos los procesos sujetos a garantía presentan demoras medias inferiores a 180 días. Además, la espera en cirugía cardiaca coronaria, cirugía cardiaca valvular e histerectomía es inferior a dos meses.

CONSULTAS EXTERNAS

El mes pasado se efectuaron 174.278 consultas hospitalarias, 15.928 más que en febrero (10,1%). Este incremento de actividad ha permitido contener la lista de espera de primeras consultas, que se mantiene prácticamente estable, con 122.628 pacientes, apenas un centenar más que en febrero (0,08%).

La demora media para una primera consulta se redujo en más de dos días, hasta situarse en 113,5. De este modo, se mantiene la tendencia descendente observada desde el inicio del año. Cardiología, Digestivo, Ginecología y Otorrinolaringología presentan demoras medias menores o iguales a 60 días, mientras que Neurología se sitúa próxima a ese umbral.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Marzo finalizó con 30.688 pruebas diagnósticas pendientes, lo que supone un ligero aumento respecto a febrero (0,79%), concentrado principalmente en resonancias magnéticas y ecografías.

En términos interanuales, la lista de espera se reduce un 5,7%: en estos momentos hay 1.866 pruebas pendientes menos que en marzo de 2025.

Además, la actividad diagnóstica se incrementa de forma generalizada y la demora media mejora. La espera media se mantiene por debajo de los 60 días en colonoscopia, ecografía, TC y resonancia magnética.