Llamazares afirma que el modelo de fiestas de San Mateo del PP "está en crisis" y exige más participación

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado que "el modelo de fiestas de San Mateo desarrollado por el Partido Popular está en crisis" y ha dejado de ser "una fiesta popular y accesible" para transformarse en "un evento exclusivo, centrado en intereses comerciales y hosteleros".

Llamazares subraya que el propio equipo de gobierno reconoció que los precios elevados y la falta de accesibilidad han provocado malestar y descontento con los espectáculos programados.

El grupo municipal de IU-Convocatoria reclama un "balance autocrítico y un cambio" que permita conciliar lo público y lo privado, lo popular y lo comercial, y asegura que el futuro de San Mateo debe asentarse en "un amplio acuerdo social y político" y vincularse con las aspiraciones de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

"El modelo actual de fiestas del Partido Popular está en crisis y no responde a las necesidades de los ovetenses. San Mateo debe ser una fiesta accesible, inclusiva y participativa. Es urgente un cambio de rumbo para hacerla más abierta, para que recupere la identidad social, popular y asturiana y para que esté en sintonía con las aspiraciones de nuestra ciudad", ha declarado Llamazares.

IU advierte que "el carácter social y popular de la fiesta se ha reducido a su mínima expresión", especialmente en lo que respecta a actividades, casetas, chiringuitos y barrios, donde la oferta es "desajustada y la ubicación de los espectáculos inadecuada", salvo la programación infantil. "En definitiva, estamos ante una deriva hacia una macroterraza de espectáculos privados y caros, que aleja a la ciudadanía ovetense de la fiesta", concluye la formación municipal.