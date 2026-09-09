Llamazares (IU) carga contra el "hiperconsumo" que ha "rebajado la identidad" de las fiestas de San Mateo en Oviedo

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OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha criticado este jueves el "hiperconsumo" que a su juicio ha "rebajado la identidad" de las fiestas de San Mateo en Oviedo, convirtiéndolas en unas fiestas "de cartón-piedra".

En unas declaraciones remitidas a los medios, Llamazares ha animado a los ovetenses a participar y divertirse en las fiestas de San Mateo pero ha lamentado que el Equipo de Gobierno local las haya "monopolizado" y haya diseñado elementos "que aparecen como novedosos" como "recursos para parecerse al pasado". Se refiere Llamazares a un concurso de mojitos que "no tiene nada que ver ni con los chiringuitos ni con la fiesta histórica de San Mateo".

A su juicio, es necesario recuperar "lo perdido" y hacerlo "con alegría y participación" con acuerdo político y social, teniendo en cuenta la iniciativa popular, la privada y la pública. "Creemos que ahí está la posibilidad de recuperar la identidad y el carácter de San Mateo".