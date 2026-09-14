Llamazares (IU) cree que Canteli debe "rectificar" sus declaraciones sobre la agresión de San Mateo

Caseta donde ha sucedido la agresión durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, debe "rectificar" sus declaraciones sobre la agresión que sufrieron el exconcejal de Somos Rubén Rosón y el político Jorge Fernández, cuando estaban trabajando en una de las casetas de San Mateo en la plaza de la Catedral el pasado jueves.

En una rueda de prensa, Llamazares ha asegurado que las declaraciones del alcalde, que afirmó que es necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte" e indicó que no cree que los agresores sean "tan mala gente", el portavoz de IU ha señalado que "no se puede identificar a los agredidos como agresores y a los agresores como buena gente". "Eso no es equidistancia sino casi connivencia", ha aseverado.

Para Llamazares, el peligro de este tipo de hechos es que a su juicio se está produciendo "una escalada escuadrista de extrema derecha contra todo lo que no coincide con sus ideas" que ha pasado "una barrera muy peligrosa", la de la violencia. "Espero que cuanto antes haya detenciones", ha remarcado, asegurando que los vídeos que se han visto de la agresión dejan "imágenes incontestables".

El portavoz ha mostrado su preocupación porque estos hechos se produzcan en el contexto de las fiestas locales de San Mateo. "Sería bueno un modelo más integrador y pluralista", ha asegurado, preguntándose si esto "sería así" en un San Mateo "más diverso e integrador donde se alternaran casetas de un tipo y de otro".