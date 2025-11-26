Llamazares (IU) denuncia la adjudicación a una comercializadora privada de los libros de las bibliotecas municipales

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha manifestado este miércoles su "profunda preocupación" ante la reciente adjudicación a una comercializadora privada del contrato para la provisión de libros a la red de bibliotecas municipales, una labor que hasta ahora se distribuía mediante lotes asignados a las librerías locales.

"Este cambio de criterio no es un mero detalle administrativo, sino que supone un perjuicio directo para las librerías de Oviedo, que durante años han contribuido, con su trabajo, su conocimiento y su compromiso, a fortalecer tanto el tejido comercial como la red cultural de nuestra ciudad", denuncian a través de una nota de prensa.

Además, ven esta decisión "contradictoria con el discurso del actual equipo de gobierno, que presume de impulsar el comercio local, y también con la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura, que exige políticas coherentes, sólidas y de apoyo real a los agentes culturales del municipio".

Para el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, resulta "incomprensible" que "se deje fuera a las librerías ovetenses de un proceso que históricamente ha contribuido a su sostenimiento y al enriquecimiento cultural de la ciudad". "Con decisiones como esta se debilita una red cultural ejemplar, formada por la colaboración entre librerías y bibliotecas. Esperamos una rectificación inmediata y medidas que vuelvan a situar al comercio y a la cultura local en el lugar que merecen", añade.

Desde IU-Convocatoria esperan que el equipo de gobierno "revierta de inmediato" esta adjudicación y "reactive mecanismos que permitan seguir fortaleciendo la excelente red cultural de la que dispone Oviedo, un patrimonio que debemos proteger y cuidar entre todos y todas".