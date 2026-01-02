Llamazares (IU) ve "aceptable" el botellón de Nochevieja en el Campo San Francisco pero urge aclarar sus usos

Gente en el entorno del aguaducho del Campo San Francisco durante la tarde de Nochevieja. - EUROPA PRESS

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha vinculado el macrobotellón de Nochevieja en el Campo San Francisco con la necesidad de acelerar el plan director previsto para este espacio, con el fin de fijar "cuanto antes" los límites de uso del histórico parque de la ciudad.

En una rueda de prensa, el portavoz municipal ha dicho que al ser un hecho ocurrido en "una fecha señalada" y de manera controlada, "no es una maravilla, pero podría ser aceptable". "Si se convierte en lugar de botellones sí tendríamos un problema", ha agregado.

Llamazares ha destacado que el Campo San Francisco es un lugar "histórico" pero ha remarcado que "está habitado" y su mantenimiento se encamina al disfrute de los seres humanos. "Se puede hacer una humanización del campo pero preservándolo", ha sugerido.