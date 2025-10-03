Llamazares pide renovar las instalaciones deportivas tras la designación de Ciudad Europea del Deporte

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este viernes que la designación de la capital asturiana como Ciudad Europea del Deporte se traduzca en un compromiso real con la mejora y renovación de las infraestructuras deportivas municipales.

El edil ha advertido de que Oviedo no puede mantener instalaciones "en estado de abandono" si quiere estar a la altura de este reconocimiento. En este sentido, Llamazares ha señalado que la pista de atletismo de San Lázaro es una de las instalaciones clave que requieren de una actuación urgente, con el fin de garantizar la práctica deportiva en condiciones dignas.

Entre las actuaciones que IU-Convocatoria considera prioritarias figuran la revisión completa de la pista de atletismo, la sustitución de la hierba artificial que rodea al tartán, la reforma integral de la tribuna -actualmente con filtraciones y problemas estructurales-, la mejora del gimnasio y la renovación de los vestuarios, así como la adecuación de las instalaciones a la normativa vigente.

La formación insiste en la necesidad de incorporar un pasillo cubierto con foso para la práctica de saltos a cubierto, la renovación del material fijo y móvil, además de la mejora de los accesos para personas con movilidad reducida. IU-Convocatoria reclama asimismo que el proceso de renovación se realice con la participación activa de los atletas ovetenses, "principales conocedores de las necesidades reales".

"El atletismo ovetense merece respeto, y este empieza por recuperar espacios como San Lázaro, fundamentales para este deporte. Hay que pasar de los titulares a los hechos", ha advertido Llamazares.