Llamazares pide unidad para avanzar en el desarrollo urbanístico de La Vega "evitando polémicas estériles"

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reiterado este lunes su "firme compromiso" con la protección del patrimonio y el desarrollo urbanístico equilibrado para la recuperación e integración de la antigua Fábrica de La Vega al defender "un proceso ordenado que evite tanto la precipitación en las conclusiones de los estudios arqueológicos en marcha como la generación de división mediante polémicas estériles basadas en datos parciales".

Para Llamazares faltan sectores por explorar, así como los informes técnicos de la arqueóloga responsable y del servicio de Patrimonio del Principado. "No podemos permitirnos anticipar conclusiones ni alimentar enfrentamientos estériles que no ayudan a avanzar", apunta.

Igualmente, insiste en la necesidad de continuar con los trabajos pendientes -como el desbroce, la continuación de los estudios arqueológicos y la elaboración del planeamiento urbanístico- con la máxima seguridad y agilidad, cumpliendo tanto con el convenio suscrito como con la voluntad mayoritaria de las y los ovetenses.

"Lo que Oviedo necesita ahora es unidad institucional y compromiso político. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas y administraciones implicadas a dejar de lado diferencias y sumar esfuerzos para lograr un proyecto de futuro para La Vega, respetando al máximo el patrimonio", ha añadido Llamazares.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo reafirman así su apuesta por un proyecto común para La Vega que combine conservación, dinamización y utilidad pública, y que contribuya al desarrollo cultural, social y económico de la ciudad.