Llamazares reclama diálogo y participación ciudadana en la implantación de la nueva ORA ambiental

OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reclamado este martes al equipo de gobierno municipal que abra "un proceso real de diálogo y participación" en la implantación de la nueva ORA ambiental, cuya redacción de pliegos ha sido encargada recientemente a la empresa DOYMO. La formación considera que este contrato forma parte del nuevo modelo de movilidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y que supondrá, en la práctica, una reestructuración de la movilidad en la ciudad.

Según IU, el Gobierno local "no puede tratar este proceso como un simple trámite técnico", ya que la nueva ORA constituye uno de los ejes del modelo de movilidad sostenible y solo puede implantarse de manera coherente si se desarrolla al mismo tiempo que se mejoran las líneas, frecuencias y horarios del transporte público, así como su intermodalidad, tal y como prevé el PMUS.

La formación defiende que cualquier cambio de este alcance "exige transparencia, participación y diálogo" con los vecinos, las fuerzas políticas y las entidades ciudadanas. En este sentido, subraya que el PMUS prioriza el mantenimiento de las plazas de residentes dentro de la nueva zonificación, en un proyecto que se considera piloto dentro del plan global.

Asimismo, IU-Convocatoria incide en que la ORA "no puede desarrollarse de forma aislada", sino integrada con otras estratégicas ambientales como las medidas relacionadas con el transporte público, la "ciudad de 15 minutos", las zonas de bajas emisiones (ZBE), las sendas verdes, la red ciclista y las peatonalizaciones.

En palabras del portavoz municipal "la reestructuración de la movilidad de Oviedo no puede hacerse de espaldas a la ciudadanía. La nueva ORA debe servir para mejorar la vida en los barrios y cambiar el modelo de movilidad. Reclamamos diálogo y planificación", concluye.